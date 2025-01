Meditačná guru odhalila REVOLUČNÚ techniku: Vďaka nej zaspíte do pár minút! Ľudia žasnú, funguje to

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak máte problémy so zaspávaním, „spánkový trik s prehliadkou domu“ od meditačnej guru Emily Kesslerovej by mohol byť tým, čo potrebujete. Technika, ktorú Emily predstavila vo virálnom videu na TikToku, kombinuje hlboké dýchanie a vizualizáciu. „Je to zvláštna, ale účinná metóda, ktorá pomohla mne aj všetkým, ktorým som ju odporučila,“ vysvetľuje Kesslerová. Video získalo viac ako 2 milióny videní a tisíce ľudí už potvrdili jeho účinnosť. Metóda začína pomalým, hlbokým dýchaním, ktoré aktivuje parasympatický nervový systém a podporuje produkciu melatonínu, hormónu spánku. Po niekoľkých nádychoch Kesslerová radí predstaviť si známy dom, ktorý však nie je váš. Môže ísť napríklad o dom babičky alebo iné miesto, ktoré máte radi.

„Predstavte si, ako pomaly kráčate k domu, otvárate dvere a prechádzate jednotlivými miestnosťami, pričom si všímate všetky detaily,“ opisuje. Používatelia TikToku zdieľajú zmiešané výsledky. Niektorí techniku označujú za revolučnú. „Skúsil som to a posledné, čo si pamätám, je babkina kuchyňa,“ napísal jeden používateľ. Iní si metódu upravili, napríklad vizualizáciou varenia alebo nakupovania. Pre ľudí s afantáziou, ktorí si nevedia vytvárať mentálne obrazy, Kesslerová odporúča alternatívy, ako sú dýchacie cvičenia.

Metódu podporili aj vedecké výskumy

Výskum Oxfordu z roku 2002 podporuje účinnosť vizualizačných techník pri zaspávaní. Štúdia ukázala, že ľudia, ktorí si predstavovali upokojujúce obrazy, zaspali rýchlejšie než tí, ktorí používali klasické metódy, ako je počítanie ovečiek. Kognitívna psychologička Allison Harveyová pre denník The Guardian poznamenala, že počítanie ovečiek je príliš jednotvárne na to, aby efektívne odvádzalo myseľ od starostí. Spánkový trik Emily Kesslerovej preto môže byť pre milióny ľudí novým spôsobom, ako konečne pokojne zaspať.