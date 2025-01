Dráma uprostred noci: Žena si pomýlila lepidlo s očnými kvapkami, skončila v nemocnici! DESIVÉ video

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Američanka Brianne Shipleyová skončila v nemocnici s mučivými bolesťami po tom, ako si v noci pomýlila očné kvapky s lepidlom. Obyvateľke Floridy predpísali tento liek po prekonaní bakteriálnej infekcie. Malú fľaštičku s očnými kvapkami mala odloženú na nočnom stolíku, aby si ich mohla aplikovať v pravidelných intervaloch, ale v rozospatom stave náhodou siahla po nesprávnej fľaštičke. Brianne si spomína, že po tom, ako ju aplikácia uprostred noci upozornila na čas dávkovania, naslepo sa natiahla, otvorila si oko jednou rukou a nakvapkala si do neho. „Uvedomila som si, že konzistencia je nesprávna. Hneď, ako mi kvapka dopadla do oka, začala som kričať,“ uviedla pre magazín People.

#kissglue ♬ original sound - BreezyBre @breezybre416 Horrible accident today. I waa getting up in the dark cause my eyedrop alarm wemt off and instead of grabbing the eye drops i hrabbed my kiss nail glue #ladysuperglueseye

Brianne okamžite zachvátila panika, keď si uvedomila, že si do očí nakvapkala lepidlo na nechty určené na výtvarne projekty. Jej výkriky prebudili 17-ročného syna. Po rýchlom vyhľadaní na internete jej syn poradil, aby si oko vypláchla vodou, čo jej trochu pomohlo. „Prvých desať minút to bola obrovská panika a nevedela som, čo sa bude diať. Po vyplachovaní vodou sa mi trochu uľavilo a oko sa mi uvoľnilo. Počas cesty do nemocnice to bola tá najhoršia bolesť, pálilo to, mala som pocit, že mám v oku kamene. Keď som prišla do nemocnice, bola som v rozpakoch, ale lekár mi povedal, že sa to stáva oveľa častejšie, ako si myslím,“ uviedla.

Po príchode ju zdravotnícky personál rýchlo odviezol do ordinácie, kde lekári posúdili poškodenie. Znecitliveli jej oko, vyšetrili ho a podarilo sa im odstrániť stvrdnuté kúsky lepidla. „Kyselina v lepidle na nechty mi zmenila pH v oku, takže mi to museli všetko odstrániť. Výplach trval 30 až 45 minút.“ Brianne sa rozhodla zdieľať svoj príbeh na internete, aby ľudia pochopili, aké dôležité je mať správne usporiadané zdravotnícke potreby a držať ich mimo bežných vecí. „Vedela som, že sa zahanbím a budú k tomu hlúpe komentáre, ale išlo skôr o to, aby sa ľudia z môjho príbehu poučili,“ dodala.