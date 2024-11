Matka si myslela, že pišťavý zvuk v dome vydáva uväznená mačka: Po siedmich hodinách hľadania prišiel ŠOK!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťšesťročná Ammie Deesová z Amelia Island neďaleko Jacksonville na Floride v USA práve robila domáce práce, keď si všimla pretrvávajúci pišťavý zvuk. Ako vysvetlila vo videu na TikToku, domnievala sa, že ho vydáva mačka uväznená v priestore po domom. Sedem hodín sa ju snažila nájsť, no napokon zavolala svojmu manželovi Willovi, aby jej prišiel pomôcť. Znepokojený pár prehľadal priestor pod domov s baterkou a dokonca na jeho okraj položili plechovku tuniaka, aby zviera vylákali von. „Počula som pišťanie, ktoré znelo ako mačiatko. Počula som to na rôznych miestach v dome,“ vysvetlila Deesová, informuje denník Daily Star.

A mum crawled underneath her house to find kittens only to discover the squealing noise was coming from something completely unexpected. Posted by Daily Star on Wednesday, October 9, 2024

Ako vysvetlila, spolu s manželom predávajú dom, preto ju pišťavý zvuk znepokojil ešte viac. Na pomoc im pribehol aj realitný maklér. „Moja dcéra ležala na zemi a snažila sa zistiť, odkiaľ zvuk vychádza. Naozaj som mala strach. Myslela som, že by to mohla byť mačka s mačiatkami,“ uviedla Deesová. Spoločne neustále kontrolovali aj priestor pod domom. Mamička vysvetlila, že v ten deň pršalo a keď vošla späť do domu, aby sa lepšie obliekla, odhalila pôvod tajomného zvuku. „Keď som vošla dovnútra, počula som to po celom dome. Uvedomil som si, že zvuk vychádza z mojich topánok,“ prezradila a dodala, že v čase incidentu mala na nohách šľapky, ktoré zvlhli od dažďa a vydávali pišťavý zvuk.

„Uľavilo sa nám, že to nie je mačka,“ priznala Deesová. „Keď sme to celé spracovali, prišlo nám to zábavné. To sa môže stať len mne,“ dodala. Jej video za krátky čas získalo množstvo zhliadnutí a komentárov. Jeden z komentujúcich priznal, že v podobnej situácii bol aj on sám. „Takmer celý som vošiel do ventilačného otvoru a čudoval som sa, prečo to zviera pišťalo vždy len vtedy, keď som odtiaľ vyšiel. Cítil som sa tak hlúpo, keď som si uvedomil, že to boli moje šľapky,“ vysvetlil. Iný komentujúci uviedol: „Bol by som taký zahanbený, že by som stále kupoval krmivo pre mačky a nič by som nikomu nepovedal.“