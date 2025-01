ŠOKUJÚCA spoveď bývalej alkoholičky: S mojou pokožkou sa dialo niečo čudné! FOTO Dnes by ste ju nespoznali

(Zdroj: Instagram/ashleycartercash/Getty Images)

NEW YORK - Štyridsaťročná Ashley Carter Cashová, ktorá sa pred desiatimi rokmi po prvý raz pokúsila zbaviť závislosti, bola zmenená na nepoznanie a jej pokožka mala po dlhodobom používaní návykových látok neprirodzené sfarbenie. Dnes je už našťastie vyliečená a v súčasnosti radí tým, ktorí zápasia s podobným problémom ako ona v minulosti.

Vyliečená alkoholička Ashley Carter Cashová je spisovateľka a koučka odvykacej liečby, ktorá vyrastala s otcom alkoholikom a mamou závislou od kokaínu. Sama vyskúšala vo veku 13 rokov všetky drogy a dve desaťročia bola závislá od návykových látok. Je síce na seba hrdá, že dokáže byť „čistá“, ale priznáva, že pri pohľade na staré fotografie, na ktorých vidí potenciál vo svojich mladých očiach, cíti hanbu, vinu a ľútosť, píše portál Manchester Evening News. Ashley ukončila vzdelávanie vo veku 14 rokov a jej mama, ktorá išla o dva roky neskôr do väzenia, ju učila doma. Alkohol čoskoro ovládol jej život. Do 25 rokov vypila úplne všetko. Vo veku 35 rokov, keď sa stala matkou, popíjala tajne v šatníku. Vtedy si začala všímať zožltnutú pokožku a modriny na tele.

Priznáva, že na vrchole svojich problémov s alkoholom vyzerala na nepoznanie. Jej oči boli opuchnuté a pokožka mala žltý nádych. Dnes je z nej našťastie úplne iný človek. Okrem zmeny účesu má aj zdravú pleť. Na základne všetkého, čím si prešla, tiež ponúkla rady tým, ktorí sa snažia o abstinenciu alebo sa dokonca pokúšajú dokončiť suchý január. Podelila sa o svoj päťkrokový model na dosiahnutie triezvosti, ktorý pozostáva z nasledujúcich bodov.

1. Opakujte si, prečo to robíte

Dôrazne odporúča ľuďom, aby zistili, čo ich motivuje k zmene a naučili sa to denne zdokonaľovať. Vysvetľuje, aký význam to má vo vzťahu k zotaveniu: „Možno chcete vyčistiť nejakú duševnú hmlu, obnoviť prirodzenú energiu, zhodiť kilá, alebo ste sa dostali na dno suterénu ako ja. Váš dôvod je jedinečne váš, ale je to kľúčový prvok na udržanie čistej hlavy.“

2. Požiadajte o pomoc

Ashley spomenula tradičné spôsoby podpory, ako sú Anonymní alkoholici. Pripomenula však, že niektorí ľudia vyhľadávajú koučov pre zotavenie: „Strategicky sa prispôsobia vášmu jedinečnému postoju. Táto personalizovaná podpora ponúka nepretržité povzbudenie a praktické nástroje bez obmedzení zastaraných systémov viery.“ Tých, ktorí nie sú pripravení na kouča alebo jednoducho chcú dokončiť Suchý január, povzbudila, aby sa zverili priateľom, ktorí podporujú ich osobný rast a zodpovednosť.

3. Relaxujte a načerpajte nové sily

Ashley povedala, že keď sme napätí, máme tendenciu robiť to, čo je nám známe a keď sme uvoľnení, sme otvorenejší novým veciam. Napätie teda môže viesť k starým návykom v pití. „Meditácia je vynikajúcim nástrojom na uvoľnenie a odstránenie duševnej hmly. Môže mať mnoho foriem, často netradičných, či už je to tanec tai-či alebo desaťminútové sedenie v úplnom pokoji,“ uviedla.

4. Nahraďte rutinu

Ashley je presvedčená, že na prekonanie chuti na alkohol je nevyhnutné nájsť si nové veci, ktoré môžete robiť, keď prestanete piť. Podľa jej slov môžete nahradiť alkohol osviežujúcimi možnosťami, ako je voda, brusnicový džús alebo inovatívne koktaily bez alkoholu. „Nájsť radosť v zdravých činnostiach je pre udržanie triezvosti veľmi dôležité a často to znamená vytvoriť si návyky, ktoré prirodzene zvyšujú hladinu dopamínu bez použitia látok. Zapojenie sa do fyzických aktivít, nový koníček a pestovanie vzťahov môžu poskytnúť emocionálne naplnenie, ktoré kedysi ponúkali návykové látky,“ dodala.

5. Zaznamenávajte a premýšľajte

Ashley je spisovateľka a vyliečená alkoholička a preto hovorí, že dokumentovanie zážitkov, či už inšpiratívnych alebo nepríjemných, je dôležitou súčasťou jej cesty za triezvosťou. A pokiaľ ide o to, ako to môže pomôcť ostatným, povedala: „Každému, kto kráča po ceste transformatívneho uzdravenia, kde staré zvyky ťažko umierajú, môže byť prospešné zapisovať si každodenné víťazstvá, boje a malé dosiahnuteľné ciele. Táto prax dokáže zvýšiť sebavedomie a posilniť vaše odhodlanie.“ Doplnila, že neustále zapisovanie vecí vás nakoniec privedie k objavovaniu skutočností, za ktoré ste vďační. Na otázku, prečo je to také dôležité, odpovedala: „Vďačnosť je pre triezvy život kľúčová, ale zášť nie. Základom je, aby ste boli k sebe mierni, ale nie s bolestným súcitom. Život je ťažký a je náročnejší, ak odmietate opustiť veci, ktoré vám už neslúžia.“