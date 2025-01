Ľudia nedokážu vyriešiť jednoduchú HÁDANKU: Zvládnete to vy? Dokážte, že máte sedliacky rozum!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hlavolam, ktorý bol nedávno zdieľaný na Reddite, vyvoláva búrlivú diskusiu. Píše sa v ňom: „Dole sú tri vypínače svetla. Jeden z nich vedie k osvetleniu na poschodí a zvyšné dva nevedú k ničomu. Na poschodí môžete skontrolovať svetlo len raz. Ako zistíte, ktorý vypínač tam zapína svetlo?“ Autor hádanky poskytuje aj pomôcku a pokračuje: „Nemá to nič so zrkadlami, v ktorých vidieť odrazy a ani nič podobné. Ide len o logickú odpoveď.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Jeden používateľ napísal: „Zapnite všetky tri naraz.“ Druhý súhlasil: „Jednoducho otočte všetky tri.“ Tretí pokračoval: „Bol by som príliš lenivý na to, aby som sa raz obťažoval s kontrolou a zakaždým by som ich všetky naraz otočil.“ Štvrtý však tvrdil, že túto úlohu už nie je možné vyriešiť správnym spôsobom, pretože moderné svetlá používajú LED diódy. „Plačte v zúfalstve, pretože ste nedávno vymenili všetky svoje svetlá za LED diódy, čo znamená, že už nedokážete vyriešiť túto hádanku.“

Jeden z používateľov sa podelil o správny postup: „Najprv zapnite prvý vypínač a nechajte ho chvíľu stáť. Potom ho vypnite, zapnite druhý vypínač a vydajte sa nahor. Ak žiarovka svieti, je to druhý vypínač. Ak je žiarovka vypnutá, ale teplá, bol to prvý vypínač. Ak je vypnutá a studená, bol to tretí vypínač. Potom zavolajte elektrikára, pretože ak máte takéto problémy, pravdepodobne máte aj vážnejšie komplikácie s elektrinou. Bezpečnosť na prvom mieste!“ Niekto zablahoželal k logike: „Áno, to je ono. Páči sa mi tá poznámka o elektrikárovi.“