Mladík si vyskúšal „najsmrteľnejšiu“ prácu na svete: Nesmiete dýchať, inak umriete! Iba pre odvážnych

(Zdroj: YouTube/DaraTah)

Dara Toh, známy YouTuber, ktorý precestoval celý svet a navštívil „najsmrteľnejšie“ a „najstrašidelnejšie“ miesta, sa ocitol v Indonézii, aby zažil najsmrteľnejšiu prácu na svete. Na hore Ijen, známej svojimi modrými plameňmi, sa spolu s kolegom Mattom Jamesom rozhodli vyskúšať ťažbu síry. „Pracovníci tu musia bojovať proti toxickým plynom, ktoré prichádzajú zo sopky – niektoré vás môžu okamžite zabiť, iné zase drasticky skracujú dĺžku života,“ vysvetľuje Dara. „Riziká pre zdravie sú také vysoké, že je ťažké si predstaviť, prečo túto prácu robia... A preto som sa rozhodol skúsiť ju aj ja.“ Prvou výzvou na ceste do bane je neustály prúd „oblakov plynu“, ktoré robotníkov pohltia. Plynové masky sú nevyhnutnou výbavou. Dara hovorí: „Plyn, s ktorým sa stretneme, je zmes sírových plynov z hlbín sopky. Niektoré z nich vás môžu okamžite zabiť.“

Dara a Matt museli počas práce zadržať dych a dúfať, že vietor odfúkne nebezpečné výpary. „Nečakal som, že budem mať podráždené pľúca aj s plynovou maskou,“ dodáva Matt. Po ceste do bane sa Dara dostal ku kyslému jazeru, ktoré je považované za najväčšie vysoko kyslé kráterové jazero na svete. „Môže to vyzerať ako obyčajná voda, ale je to jedno z najnebezpečnejších miest na svete,“ varuje Dara. Aby ukázal, aká nebezpečná je voda, ponoril kovový klinec do jazera, ktorý sa okamžite začal rozpadať. „Je to doslova šumiaci kov! Ak to dokáže urobiť s kovom, predstavte si, čo by to urobilo s človekom.“ Po prekonaní jazera sa Dara vydal na posledný úsek cesty k sírovej bani.

Na dne sopky sa hromadí sírový plyn, ktorý neskôr stuhne a vytvorí síru. „Síra je chemikália, ktorú možno ťažiť iba z aktívnych sopiek. Používa sa v liekoch, kozmetike a batériách,“ vysvetľuje Dara. Kým pozoroval profesionálnych baníkov, rozhodol sa aj on vyskúšať ťažbu síry. „Je to mimoriadne fyzicky náročné. Musíte sa vyhnúť oblaku toxického plynu a zároveň nemôžete dýchať,“ hovorí. Napriek vyčerpaniu, ktoré pocítil pri ťažbe asi 0,5 kilogramov síry, si uvedomil, že jeho náklad mal hodnotu len 0,25 dolára (0,24 eur). „Musíte toho vyťažiť veľa, aby ste zarobili. A toto je len začiatok. Bude to oveľa horšie,“ dodáva. Po vyťažení síry ju robotníci uložia do prútených košov, ktoré nesú na pleciach. „Nesú váhu dospelého muža celý deň,“ opisuje Dara.

(Zdroj: Getty Images)

Dara sa snažil splniť túto úlohu, ale po dosiahnutí 30 metrov sa začal cítiť vyčerpaný. „Je to neuveriteľne ťažké. Neskutočne ma bolí rameno. Nemôžem ďalej,“ povedal. Vo výške 120 metrov bol nútený urobiť si prestávku a po niekoľkých pokusoch sa rozhodol, že nezvládne dokončiť túto úlohu. „To je určite jedna z najťažších vecí, aké som kedy urobil. Skúšal som to znovu a znovu, ale nakoniec som zlyhal,“ povedal. Dara dodal, že pracovníci túto ťažkú prácu vykonávajú dvakrát denne. „Neuveriteľní ľudia, ktorí vykonávajú túto prácu, sú bohužiaľ vykorisťovaní. Je to naozaj ťažké.“ Napriek tomu, že nedokončil svoju zmenu, ukázal svetu náročnosť tejto nebezpečnej práce a obrovský rešpekt, ktorý si zaslúžia robotníci na hore Ijen.