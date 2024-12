Vedci odhalili spoločnú vlastnosť ÚSPEŠNÝCH ľudí: Máte ju aj vy? Netýka sa inteligencie ani šikovnosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dvaja profesori z Nórskej univerzity vedy a techniky (NTNU) sa rozhodli zistiť, ktoré osobnostné vlastnosti sú potrebné na to, aby sa človek stal v niečom dobrý. Vo výsledkoch štúdie uvádzajú, že ľudia s väčšou vôľou majú zvyčajne aj pozitívne myslenie. Vedci hodnotili vášeň, odvahu a myslenie viac ako 1 500 účastníkov, aby zistili, ktoré osobnostné črty sú kľúčové pre dosiahnutie excelentnosti v určitej oblasti. Účastníci prieskumu vo veku od 13 do 77 rokov s priemerným vekom 26 rokov vyplnili dotazník merajúci tieto faktory. Autori štúdie sa najviac zaujímali o účastníkov s najvyšším a najnižším skóre v oblasti myslenia. Tí, ktorí mali pozitívny prístup, disponovali tým, čo odborníci označujú ako „vyvíjajúce sa myslenie“.

(Zdroj: Getty Images)

Znamená to, že títo ľudia veria v schopnosť rozvíjať inteligenciu a zručnosti tvrdou prácou, odhodlaním a úsilím. Prekážky vnímajú ako príležitosti na osobný rast a zlepšenie. Na druhej strane „fixné myslenie“ znamená, že veríte, že inteligencia, talent a osobnosť sú vrodené a nemožno ich zmeniť, bez ohľadu na to, ako sa snažíte. Títo ľudia sa vyhýbajú výzvam, vzdávajú sa pri ťažkostiach a konštruktívnu kritiku berú osobne. Profesor Hermundur Sigmundsson z Katedry psychológie povedal: „Pri porovnávaní päť percent ľudí s najpozitívnejším prístupom a päť percent s najnegatívnejším prístupom zistíme veľké rozdiely vo vášni a odhodlaní.“

Poukázal na to, že ľudia, ktorí veria, že sa im niečo podarí, sú oveľa vášnivejší a majú väčšiu vôľu ako tí, ktorí takýto postoj nemajú. „Je dôležité pochopiť, čo ovplyvňuje tieto pozitívne alebo negatívne prístupy, aby sme vedeli, ako zvýšiť motiváciu, dosahovať dlhodobé ciele a udržať úsilie,“ uviedol ďalej. Sigmundsson to nazýva získaním pocitu: „Ja to dokážem.“ V novom výskume tohto odborníka, ktorý bol nedávno publikovaný v časopise Acta Psychologica, sa uvádza: „Toto myslenie by malo byť základom našej spoločnosti. V školách, športe, pracovnom živote aj v domácnostiach.“