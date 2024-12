Kolektívne sme sklamali naše deti: Žiaci sa na 21 dní vzdali telefónov, výsledky experimentu vedcov zarmútili

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Aj keď to mnohí nahlas nepriznajú, za tie roky sme sa od smartfónov stali celkom závislí. Neustále vyťahujeme telefóny z vreciek, prezeráme si notifikácie a trávime hodiny pozeraním príspevkov na sociálnych sieťach. Už takmer neexistuje čas priestor na to, aby sa ľudia nudili a nevypĺňali všetok voľný čas pozeraním obsahu na internete. Zdá sa však, že najhoršie sú na tom deti. Britský kanál Channel 4 sa v rámci novej série „Swiped“ rozhodol uskutočniť experiment na 25 žiakoch jednej školy vo veku od 11 do 12 rokov, ktorí sa museli na 21 dní vzdať svojich telefónov, informuje denník Metro.

Niektorí opísali tento pocit ako traumatický, jedna študentka nemohla bez telefónu ani zaspať, zatiaľ čo 11-ročné dievča uviedlo, že bez telefónu stratilo kontrolu nad svojím životom a cítilo sa úplne izolované. Ďalší chlapec povedal, že bol kvôli tomu nútený čítať knihy, a jeho spolužiak nevedel, čo robiť bez telefónu, tak bezcieľne udieral palicou do trávy. Výsledky experimentu výskumníkov šokovali. „Myslím si, že ako spoločnosť sme kolektívne sklamali naše deti,“ uviedol doktor Rangan Chatterjee, ktorý bol súčasťou relácie. Zdôraznil pritom negatívne vplyvy technológií a telefónov, bez ktorých niektoré deti nedokážu zaspať a spôsobujú im úzkosť.

Pripomenul aj niektoré štúdie, podľa ktorých časté používanie sociálnych sietí zvyšuje riziko depresie až o 27 percent. Vedci z University of New York počas šou sledovali zmeny v správaní detí, ich pozornosti a reakciách. Rozdiely boli skutočne pozoruhodné. Po troch týždňoch bez telefónu deti spali o hodinu dlhšie a život bol pre ne menej stresujúci. Rangan však varoval, že každý by mal z času na čas vypnúť telefón, pretože to ovplyvňuje nielen deti, ale aj celú spoločnosť. „Ak sa naše deti nemajú dobre, nikto sa nemá dobre. Mali by sme povzbudzovať deti, aby prijali nudu, a tak ich prinútiť žiť v prítomnom okamihu, čo by malo zlepšiť ich sebavedomie, spojenie s inými ľuďmi a kreativitu,“ uviedol Rangan.