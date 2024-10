Z neškodného uhryznutia škrečkom sa stala tragédia: Matka (38) umrela pred očami svojich detí! Odborníci varujú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena, pôvodom z Kolumbie, náhle skolabovala pred zdravotným centrom v španielskom meste Villarreal, blízko Valencie. S rodinou sa ponáhľala na pohotovosť po uhryznutí škrečkom a bola už len niekoľko krokov od vchodu, keď spadla na zem. Zdravotníci ihneď vybehli na pomoc a snažili sa ženu oživiť, ale márne. Polícia neskôr oblasť uzavrela a telo odviezli. Prípad je stále predmetom vyšetrovania a pitva by mala objasniť, či uhryznutie prispelo k jej tragickému úmrtiu, informuje denník Mirror. Odborníci však varujú, aby ste podobné uhryznutie domácim miláčikom nebrali na ľahkú váhu.

V zriedkavých prípadoch môžu škrečky preniesť besnotu alebo bakteriálne infekcie, ktoré sú však veľmi výnimočné. Majiteľom týchto hlodavcov sa odporúča, aby si ranu po uhryznutí hneď vydezinfikovali, a zabránili tak riziku vzniknutých komplikácii. V minulosti sa objavili prípady, keď ľudia s alergiami skončili v nemocnici so silnými dýchacími ťažkosťami práve po uhryznutí škrečkom. V roku 2007 prijali do nemocnice vo Veľkej Británii muža s anafylaktickým šokom po tom, čo ho pohryzol škrečok jeho dcéry. Paramedik Stuart Philp vtedy poznamenal, že to bola veľmi nezvyčajná situácia.

Po príchode našli muža v bezvedomí a jeho stav bol vážny. Keďže bol alergický na penicilín, mal doma Epi-pen na núdzové použitie, čo je adrenalínová injekcia, ktorá poskytuje okamžitú úľavu. Muž mal obvykle užívať iba jednu injekciu Epi-pen, ale tentoraz si dal tri, no žiadna z nich nezabrala. Napokon ho lekári museli previesť do nemocnice.