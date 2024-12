Sofia (20) je najlepšie zarábajúca OnlyFans modelka: Na účte má vyše 40 miliónov! ŠOKUJÚCE priznanie

(Zdroj: Instagram/sophieraiin)

FLORIDA – Dvadsaťročná OnlyFans modelka Sophie Rainová prezradila, že za rok zarobila viac ako 40 miliónov eur. Tvrdí, že sa jej to podarilo bez akéhokoľvek intímneho kontaktu. Dokonca o sebe prehlasuje, že napriek svojej pikantnej kariére je stále panna.

Sophie Rainová, najúspešnejšia tvorkyňa obsahu na platforme OnlyFans, šokovala svet prehlásením, že je stále panna a oddaná kresťanka. „Som kresťanka. Viem, že to môže vyzerať čudne, ale na svojom OnlyFans nerobím nič s nikým iným. Je to len o mne,“ prezradila v rozhovore pre denník Daily Mail. Jeden anonymný fanúšik je tak očarený panenskou hviezdou, že v posledných mesiacoch investoval až 4,7 milióna dolárov (4,4 milióna eur) do jej obsahu. Za svoju štedrosť dostal verejné poďakovanie od samotnej Sophie. Jej najpopulárnejšie video na TikToku momentálne získalo viac než 96 miliónov zobrazení. V tomto videu Sophie, nazývaná aj „cnostná Venuša“, tancuje na skladbu rappera J. Dasha.

Sophie priznala, že stále čaká na toho pravého, s ktorým by mohla stráviť zvyšok života. Napriek tomu, že jej kariéra jej umožnila pohodlne platiť účty, priznáva, že jej pracovný život komplikuje hľadanie partnera. „Mnohí sa so mnou snažia zoznámiť kvôli môjmu telu, nie kvôli tomu, kým skutočne som," povedala. V minulosti bola romanticky spájaná s rapperom NLE Choppa a streamerom Adinom Rossom, no ako tvrdí, nešlo o žiadne intímne vzťahy.

Aj napriek svojej popularite na OnlyFans sa stretáva s kritikou, ktorá ju nezastaví. Na sociálnej sieti X nedávno napísala: „Stále som panna,“ a reagovala tak na komentár, v ktorom ju niekto označil za „modelku“. Na to Rainová s úsmevom odpovedala: „Môžete ma volať, ako chcete, ja sa aspoň budem smiať cestou do banky.“

Okrem boja s kritikmi sa Sophia stretla aj s problémom neetického využívania jej fotografií na podvody. Vyjadrila znepokojenie nad tým, že jej tvár a telo sú zneužívané na scamming a podvádzanie naivných mužov. V minulosti upozornila svojich fanúšikov, aby boli opatrní pri náhodných správach od ľudí, ktorí tvrdia, že sú ona, a dôrazne im odporučila, aby nikdy neposielali peniaze neznámym osobám.