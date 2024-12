Odborníci vysvetlili význam symbolov na rúre: Vďaka ich TIPOM napečiete perfektné vianočné pochúťky!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Spotrebiteľskí experti v spoločnosti Which? nedávno na TikToku vysvetlil, že veľa ľudí používa svoju rúru nesprávne. „Symboly na rúre môžu byť zložité, no bez ich pochopenia môže byť pečenie utrpením,“ uviedli v popise videa, informuje denník Mirror. Vysvetlili preto funkcie jednotlivých symbolov a prezradili, čo to v praxi znamená. Ako prvý objasnili symbol klasického ventilátora. Toto nastavenie je dobré pre väčšinu druhov pečenia, najmä ak do rúry vkladáte viac ako jeden plech.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalší zo symbolov predstavuje ventilátor s čiarou na spodku. To znamená, že sa vyhreje primárne spodok rúry. Podľa odborníkov je toto nastavenie vhodné na jemné dusenie mäsa. Výborne sa hodí aj v prípade, že chcete pečivo alebo pizzu dopiecť do chrumkava. Symbol znázorňujúci ventilátor s čiarou naspodku aj navrchu znamená, že teplo prichádza zhora aj zdola. Toto nastavenie oceníte v prípade, že pečiete koláče, ale môžete ho použiť aj pri pečení mäsa. Symbol s cik-cakovými čiarami v hornej časti je podľa odborníkov symbolom grilu. „V prípade niektorých rúr by ste mali nechať pri použití tohto nastavenie otvorené dvierka, v prípade iných zase zatvorené, preto si vždy skontrolujte návod od rúry,“ radia odborníci. Toto nastavenie sa hodí predovšetkým na pečenie klobás a slaniny, ale aj na opekanie mäsa alebo vrchnej častí lasagni.

„Je tu aj symbol pre grilovanie so zapnutým ventilátorom, čo je dobré na prepečenie hrubších kusov mäsa alebo rýb bez toho, aby sa celá rúra rozohriala, alebo aby sa pripálil vrch,“ prezradili ďalej. Na rúre tiež nájdete symbol, ktorý spája gril a spodné ohrievacie teleso, čo je dobrá voľba pre koláče, torty alebo pizzu, ktoré potrebujú chrumkavý základ a hnedú vrchnú časť.