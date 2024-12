Žena viac ako 20 rokov sexovala s duchom: Bezhlavo sa doňho zamilovala! Až dokým neuvidela jeho tvár...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Paola Flórezová povedala, že jej vzťah s duchom začal, keď bola mladá. Tvrdila, že vzrušený ghúl ju navštevoval každú noc, keď spala, pričom vždy inicioval intímne stretnutie. Napokon sa do tohto charizmatického démona zamilovala a užívala si s ním 20-ročný románik. Kolumbijčanka to uviedla v televíznej relácii Sin Carreta na štátnom kanáli Canal 1. Moderátorovi Juanovi Diegovi Alvirovi povedala: „Jedného dňa som ležala a zrazu som pocítila, ako sa mi ruka presúva z nôh na hruď. Bolo to zvláštne, bála som sa. Od tej chvíle ku mne začal prichádzať duch, aby sa so mnou vyspal.“

Dve desaťročia bola do tajomnej entity zamilovaná, až kým napokon neuvidela jeho tvár. „Bol to veľmi veľký muž. Ale v deň, keď som ho zazrela, mal tesáky a tvár monštra,“ vysvetlila. Po tomto incidente s ním už nechcela žiadny ďalší kontakt, pretože ju vystrašil. Parapsychológ Jairo Urbex sa domnieva, že Flórezovej výpoveď je dôveryhodná a dodáva, že pravdepodobne mala vzťah s „inkubusom“. „Inkubus je démonická, nižšia astrálna entita. Špecializuje sa na uchopenie ľudí a vysávanie ich energie,“ vysvetlil Urbex.

Psychologička Martiza Montealegreová povedala, že Flórezovej prípad je mimoriadne nezvyčajný. Napriek tomu sa už aj v minulosti objavili prípady, kedy sa ľudia dokonca zasnúbili s nadpozemskými entitami. Príkladom je Amythest Realmová z Veľkej Británie, ktorá sa ako 30-ročná v roku 2018 zasnúbila v duchom, informuje portál Insider. Realmová dokonca tvrdila, že spala s 20 duchmi, s ktorými podvádzala svojho manžela.