Policajti zhabali čudného záhradného trpaslíka: FOTO Keď zistili, z čoho je vyrobený, skoro odpadli!

(Zdroj: Facebook/Politie Basisteam Dongemond)

Policajti v južnom Holandsku našli záhradného trpaslíka s hmotnosťou takmer dva kilogramy, ktorý bol vyrobený z drogy MDMA. „Drogy sa objavujú v mnohých tvaroch a veľkostiach, ale občas narazíme na špeciálne veci,“ uviedla polícia Dongemond v príspevku na sociálnej sieti. Muži zákona našli trpaslíka medzi podozrivými narkotikami počas veľkého pátrania po drogách. Prekvapilo ich najmä miesto, na ktorom trpaslíka našli, a tak ho dali otestovať na narkotiká. „Sám trpaslík bol viditeľne zaskočený,“ uviedla polícia na margo postavy trpaslíka zakrývajúceho si ústa.

Drugskabouter❓ Bij een grote drugsvondst in ons teamgebied werden meerdere soorten drugs aangetroffen. Dat drugs in... Posted by Politie Basisteam Dongemond on Friday, November 22, 2024

Nie je známe, v ktorej oblasti bol trpaslík nájdený, ale Dongemondská polícia pokrýva obce Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen a Altena. MDMA – čo je v Holandsku nelegálna látka – je syntetická párty droga známa aj ako extáza. Od roku 2019 patrilo Holandsko medzi popredných svetových výrobcov MDMA.

Nie je to prvýkrát, čo sa niekto pokúšal skryť drogu na zdanlivo nenápadných miestach, informuje BBC. Minulý rok bol na viac ako štyri roky uväznený Škót za pokus prepašovať do krajiny MDMA v hodnote viac ako 84 000 libier (10 0745 eur), ktoré bolo ukryté v krmive pre mačky. Muž z Leedsu bol zase obvinený zo sprisahania s cieľom prepašovať 90 kilogramov drogy do Spojeného kráľovstva, ktoré ukryl v paletách s mrazeným kuracím mäsom.