MRAZIVÉ predpovede Baby Vangy na budúci rok: Konflikt v Európe neustane, práve naopak!

Ilustračné foto (Zdroj: X/Truthpolex/Getty Images)

Bulharka Baba Vanga predpovedala mnohé udalosti, okrem iného aj smrť princeznej Diany, cunami v Indickom oceáne v roku 2004 a ďalšie. Pred svojou smrťou v auguste 1996 údajne predpovedala, čo môžu obyvatelia Zeme očakávať v roku 2025, informuje portál Unilad. Čo nás teda podľa nej čaká?

🚨 Baba Vanga's 2025 predictions: A new apocalyptic war, aliens, and the beginning of the end of the world#Ufotwitter #Mystery #Conspiracy pic.twitter.com/UsFKI3NVxR — T R U T H P O L E (@Truthpolex) November 8, 2024

Mimozemšťania nadviažu kontakt so Zemou

Veštkyňa tvrdí, že budúci rok nadviaže mimozemský život kontakt so Zemou počas významnej športovej udalosti. Nepovedala, o ktorý šport pôjde, ale môže to byť čokoľvek, od Australian Open v januári cez Super Bowl až po Majstrovstvá sveta v stolnom tenise v Dohe.

Vyhrotený konflikt v Európe

Podľa veštkyne sa v roku 2025 Európa ocitne v konflikte. Zatiaľ čo stále prebieha vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, Baba Vanga predpovedala, že na európskej pôde nastanú aj iné problémy. Údajne tvrdila, že vypukne konflikt medzi dvoma ďalšími krajinami a zdevastuje to obyvateľstvo. Našťastie, pomerne veľa údajných predpovedí tejto mystičky sa v minulosti ukázalo ako nepravdivých, takže dúfajme, že toto je jedna z nich.

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin je len krok od rozpútania svetovej vojny (Zdroj: SITA/AP/Anton Vaganov, Getty Images)

Ľudské orgány budú pestované synteticky

Vedci už začiatkom tohto roka odhalili, že v laboratóriu sa pomocou kmeňových buniek podarilo vypestovať celý rad miniatúrnych verzií ľudských orgánov a častí tela. Baba Vanga však verí, že pokrok v medicíne bude v roku 2025 napredovať míľovými krokmi a synteticky vypestované orgány budú pripravené na transplantáciu. Tento objav by mohol byť dramatickým prelomom pre ľudstvo a potenciálne predĺžiť našu dĺžku života.

Telepatia sa stáva viac než len bežnou sci-fi témou

Pojem telepatia bol prvýkrát použitý Fredericom W. H. Myersom v roku 1882 v jeho knihe The Invention of Telepathy. O 142 rokov neskôr zostáva tento akt mentálnej komunikácie s niekým bez vyslovenia slova, stále nepolapiteľný, pričom nebol publikovaný žiadny dôkaz o jej existencii. Momentálne je telepatia len populárnym sci-fi motívom, ale podľa Baby Vangy by to v roku 2025 mohlo byť inak. Predpovedá, že vedci objavia nový spôsob využitia mozgových vĺn, vďaka ktorému by sa čítanie myšlienok mohlo stať realitou.

Objaví sa nový zdroj energie

Podľa veštkyne odborníci budúci rok objavia tajomný nový zdroj energie. Bohužiaľ, Baba Vanga neuviedla, o aký druh by mohlo ísť alebo kde by mohol byť objavený. Mohol by však ukončiť energetickú krízu.

(Zdroj: Getty Images)

Lewis Hamilton dosiahne veľké víťazstvo vo Formule 1

Jednou z odvážnejších predpovedí, ktorú údajne Bulharka spravila na rok 2025, je návrat Lewisa Hamiltona na vrchol Formuly 1. Podľa správ by mal 39-ročný pretekár získať rekordný ôsmy titul majstra sveta. Ak by sa mu to podarilo, bolo by to jeho prvé víťazstvo od roku 2020 a v počte majstrovských titulov by prekonal legendárneho Michaela Schumachera.