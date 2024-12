Počuli ste už o vojne, ktorú rozpútal pes? Bizarný konflikt trval sedem rokov! A toto je výsledok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Psy robia radi neplechu, ale určite vás prekvapí, že začiatkom minulého storočia dokázalo práve toto zviera rozpútať medzinárodný konflikt. Aspoň tak sa to údajne stalo v roku 1925, keď jeden zatúlaný pes prebehol cez nepriateľskú líniu. Bol to síce malý priestupok, ale stal sa v nevhodnom čase, keď bola mimoriadne napätá situácia medzi Gréckom a Bulharskom. Obidve krajiny sa totiž sporili o to, komu pripadne Macedónsko. A práve tu sa začína zvláštny príbeh vojny túlavého psa. Písal sa október 1925 a na hraniciach medzi týmito krajinami sa nachádzal jeden z gréckych vojakov. Podľa prvej z dvoch verzií príbehu k nešťastiu došlo, keď sa jeho pes rozbehol, prešiel do bulharského mesta Petrič a on bežal za ním. Po prekročení hranice ho bulharská hliadka okamžite zastrelila.

Podobne ako mnohé staré príbehy, aj tento je skromný na podrobnosti a niektoré tvrdia, že k priestupku došlo vtedy, keď Bulhari prekročili hranice a zastrelili dvoch gréckych vojakov. To, čo sa stalo, zanechalo podľa novín The Barrier Miner z roku 1925 na gréckej strane pobúrenie. Predložila preto ultimátum, v ktorom uviedla, že ak nebudú ich požiadavky okamžite splnené, postúpia do Bulharska a obsadia Petrič. Nasledovalo ďalšie krviprelievanie, do ktorého sa vložila Liga národov a vyhlásila, že Grécko urobilo chybu, keď obsadilo toto bulharské mesto. Dr. Stavros Boinodiris vo svojej knihe Andros Odyssey: Oslobodenie uviedol, že až po smrti viac ako 50 ľudí sa podriadili rozhodnutiu, stiahli svoje jednotky a zaplatili pokutu v prepočte 54 083 eur, píše portál IFLScience.

Vojna s veľmi netypickým pôvodom, ktorá bola jednou z najzvláštnejších vo svojej dobe, trvala sedem rokov. Na druhej strane našej planéty sa však rozpútal ešte zvláštnejší konflikt v okamihu, keď vtrhlo do západnej časti Austrálie 20 000 kusov emu v rámci svojich rozmnožovacích aktivít. Vtáky sa stali hrozbou, na ktorú nebol pripravený ani austrálsky minister obrany. Podľa tlače začali emu čoskoro zdokonaľovať vlastné chápanie vedy o vedení vojny. Ísť na týchto operencov so samopalmi a bojovať s ľuďmi na prechádzke so psom, to všetko sa môže zdať ako prehnané, najmä pokiaľ ide o frázu, že „v láske a vojne je všetko spravodlivé.“