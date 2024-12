Cítite, že na vás niečo lezie? Posilnite svoju imunitu týmito PRÍRODNÝMI receptami!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prechladnutie je najčastejším ochorením dýchacieho systému, ktoré každoročne postihuje milióny ľudí. Spôsobuje ho viac ako 200 rôznych respiračných vírusov, z ktorých najznámejšie sú rinovírusy. Na prechladnutie neexistuje jediný liek. Ak však cítite, že na vás niečo lezie a nechcete stráviť týždeň s horúčkou v posteli, môžete sa obrátiť na prírodné prípravky. Tie vám pomôžu pri prevencii, ale aj pri prechladnutí.

(Zdroj: Getty Images)

Jedným z dôležitým vitamínov, ktoré by ste mali užívať predovšetkým v zimnom období, je vitamín C. Pravdepodobne nezabráni prechladnutiu, no štúdie ukazujú, že môže skrátiť trvanie prechladnutia. Prehľad štúdií z roku 2013 zistil, že pravidelné dopĺňanie vitamínu C (1 až 2 gramy denne) skracuje trvanie prechladnutia u dospelých o 8 percent a u detí o 14 percent. Rovnako zmierňuje závažnosť symptómov prechladnutia. Okrem toho môžete skúsiť vitamínové komplexy a prípravky na posilnenie imunity so zinkom, ktoré pomáhajú telu bojovať proti prechladnutiu. Zinok priamo bráni rozmnožovaniu choroboplodných zárodkov, informuje americká Národná lekárska knižnica (NIH).

Ďalším zo spôsobov, ako sa vysporiadať s prechladnutím, je kloktanie slanou vodou na zmiernenie bolesti hrdla. Voda hydratuje hrdlo, zatiaľ čo antiseptické vlastnosti soli pomáhajú bojovať proti infekcii, informuje portál Healthline. Roztok si pripravíte jednoducho: rozpustite čajovú lyžičku soli v pohári teplej vody a použijete ho až štyrikrát denne.

(Zdroj: Getty Images)

Hovorí sa, že baza je prírodným posilňovačom imunity, a preto je veľmi obľúbená ako prírodný liek proti prechladnutiu. Baza obsahuje flavonoidy, ktoré majú antioxidačné vlastnosti a môžu pomôcť zabrániť poškodeniu buniek tela, píše NIH. Zaradenie bazového sirupu či čaju vo vášho jedálnička vás preto môže ochrániť pred nachladnutím. Zabúdať netreba ani na med. Ide o prírodný posilňovač imunity, ktorý má aj antivírusové vlastnosti a upokojuje bolesti hrdla. Cesnak je ďalšou superpotravinou s antimikrobiálnymi, antivírusovými a antibiotickými vlastnosťami. Surový cesnak môže pomôcť zmierniť príznaky prechladnutia, skrátiť trvanie prechladnutia a posilniť imunitný systém.