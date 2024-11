Kráska sa zamilovala do najslávnejšieho darcu spermií na svete: Bola to nočná mora! TOTO doma nikdy nerobil

(Zdroj: Instagram/anikaphilipp90day)

Annika Phillipová, 39-ročná nemecká hviezda realityšou, prehovorila o svojom turbulentnom vzťahu s Kyleom Gordym, mužom, ktorý sa preslávil ako najslávnejší darca spermií na svete. Gordy, 32-ročný muž z Los Angeles, je biologickým otcom viac ako 80 detí, ktoré splodil prostredníctvom darcovstva spermií pre páry či jednotlivcov, ktorí túžia po dieťati. Phillipová kontaktovala Gordyho prostredníctvom sociálnych sietí na začiatku roku 2023, keď hľadala darcu spermií. Čoskoro medzi nimi vznikla iskra a intenzívne si písali a volali niekoľko mesiacov. Ich vzťah sa posunul na novú úroveň, keď sa prvýkrát stretli osobne na Malte počas nakrúcania známej reality show „90 Day Fiancé", píše denník New York Post.

Problémy však na seba nenechali dlho čakať. Phillipová si myslela, že ich vzťah sa začal vyvíjať tým správnym smerom, no bola šokovaná, keď zistila, že Gordy pokračoval v darovaní spermií aj počas ich známosti. Situáciu ešte viac zhoršil fakt, že len týždeň pred ich stretnutím vykonal osobnú insemináciu. „Bola som úplne znechutená,“ povedala Phillipová, ktorá jeho správanie označila za zradu. Okrem toho kritizovala jeho nedostatok základnej galantnosti. Povedala, že sa vôbec nevedel správať ako gentleman – neotváral jej dvere a neprejavoval ani iné prejavy slušnosti. Podľa jej slov sa na verejnosti správal neprimerane a dokonca ani jeho štýl obliekania nezodpovedal žiadnej galantnosti.

Po ôsmich mesiacoch zasnúbenia sa pár rozišiel, pretože Gordy odmietol prestať s darcovstvom a pre Phillipovú to bolo neakceptovateľné. „Bol to vzťah, ktorý bol nočnou morou od začiatku do konca,“ priznala Phillipová. Gordy však tvrdí, že svoj vzťah s Phillipovou neľutuje. „Bola to nezabudnuteľná skúsenosť,“ povedal a dodal, že verí, že raz nájde lásku, ktorá bude kompatibilná s jeho neobyčajným životným štýlom. Napriek svojej kontroverznej povesti pokračuje Gordy v darcovstve spermií, pričom na začiatku roka 2024 opäť obnovil svoju činnosť po krátkej pauze. Jeho služby zostávajú žiadané, aj keď jeho osobný život vyvoláva veľa polemiky.