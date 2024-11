TikToker ukázal, ako vyzerá polnoc na Antarktíde: Spadne vám sánka! O takomto niečom môžeme len snívať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Antarktída je kontinent, ktorý fascinuje nielen vedcov, ale aj turistov. Je známa extrémne chladným podnebím, no chlad nie je jediná vec, ktorá je nezvyčajná. Dvadsaťštyrihodinové slnko znie pre mnohých ako sen, no musíte uznať, že pre spánok by to bol jednoznačný problém. TikToker a celosvetovo uznávaným odborníkom na polárne operácie, výstavbu a projektový manažment Matty K. Jordan sa s divákmi podelil o to, ako vyzerá polnoc na tomto čarovnom kontinente. „Na Antarktíde je polnoc a takto to dnes vyzerá,“ uviedol vo videu.

Následne prešiel cez chodbu a otvoril vchodové dvere, za ktorými sa vynímala slnkom rozžiarená krajina. „Aktuálne máme polárny deň,“ informoval Matty. „Ďalší západ slnka nebude až do februára,“ uviedol ďalej a dodal, že počas tohto fenoménu Slnko len krúži okolo oblohy, a tak nikdy nezapadne.

Diváci zostali zmätení a nevedeli pochopiť, ako môže byť celý čas slnečno. Vysvetlenie je jednoduché: Južná pologuľa je naklonená smerom k Slnku a počas antarktického leta dostáva väčšie množstvo slnečného svetla. To všetko sa však od apríla do augusta mení, keď sa pologuľa nakláňa.