Mamička (30) zarába predajom použitých pančúch: Jej partner bol proti, teraz s ním robí na videách TOTO!

(Zdroj: Instagram/lizzylonglegs27)

Mama troch detí Lizzy Groombridgeová púta pozornosť viac ako 180 centimetrovou postavou. Navyše, jej dlhé štíhle nohy sa pre ňu stali neobvyklým zdrojom zaujímavých príjmov. Predáva totiž svoje použité pančuchy a už v minulosti prezradila, že si týmto spôsobom dokáže ročne prilepšiť o 114 000 libier (137 000 eur). Nie všetko v jej živote však išlo hladko. Jej 27-ročný partner Ollie napríklad považoval jej biznis za zvláštny a myslel si, že Lizzy je divná. Teraz však z toho profituje aj on a dvojica dokáže v súčasnosti zarobiť mesačne 7 000 libier (8 414,70 eur). „Spoznala som ho na Tinderi a najprv si myslel, že je ľahké zarobiť také peniaze,“ uviedla, píše portál Need to Know. „Nevedel nič o netradičnom spôsobe, akým zarábam peniaze. Ale potom si uvedomil, aké ťažké je predávať a vytvoriť značku, aby bola úspešná. Videl tiež, že nároky sú oveľa väčšie ako v bežnom zamestnaní," prezradila ďalej.

Atraktívna žena predtým prezradila, že mesačne zarábala až 5 000 libier (6010 eur). Vtedy vytvárala obsah so svojou teraz už bývalou priateľkou, Candie Dixonovou, ktorá nemala ani 150 centimetrov. Vďaka výškovému rozdielu si síce privyrábali, ale tiež si ich všimli neprajníci, ktorí si ich mýlili s mamou a dcérou. Dvojica sa rozišla v marci 2024, pričom mama troch detí si o niekoľko týždňov neskôr našla Ollieho. A hoci je ich vzťah ešte len na začiatku, už teraz si veľmi dobre rozumejú, a to napriek tomu, že je od neho o 12 centimetrov vyššia. „Pomáha mi natáčať videá a dokonca mi dovoľuje, aby som ho ponižovala. Je pre neho ľahké vidieť potenciál našej budúcnosti. Každý sa v zamestnaní ponára na roky do namáhavej práce, ktoré sa nevrátia. Nechápem, čo je na tom zlé. Som sama sebou, predávam svoj produkt a mám nad všetkým plnú kontrolu. Je to šialené, koľko peňazí sa dá zarobiť tým, čo robíme,“ vysvetlila.

Lizzy už predtým otvorene priznala, že kvôli svojím aktivitám na internete ju ľudia často odsudzujú, a to napríklad aj vtedy, keď ide pre deti (vo veku 13, 9, 5 rokov) do školy. Ani ich spolužiaci nepozývajú domov. Doplnila, že nemôže ísť nikam bez toho, aby ju niekto nespoznal. „Každý deň mi aspoň jeden človek do očí alebo za mojím chrbtom povie nejakú poznámku alebo sa mi vysmieva. Mám pocit, ako keby som žila dva životy: jeden ako Lizzy Long Legs a druhý ako mama, ktorá sa snaží vyžiť, ako sa dá," uviedla. „Áno, vynikám, ale to neznamená, že nemôžem v tomto svete pohodlne žiť. Niečo, čo zo mňa robí vyvrheľa, mi zároveň prináša peniaze. Ľudia ma môžu odsudzovať, ako chcú, ale moje účty nezaplatia,“ dodala Lizzy.