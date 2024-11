Sexy farmárka (25) je postrachom mužov: Keď necvičí, chodí na lov! Odpadnete z jej vypracovaného tela

(Zdroj: Instagram/danicooppss)

Dani trávi svoje dni farmárskymi prácami či užívaním si svojej obľúbenej záľuby: lovu. Táto 25-ročná fitness modelka tiež obľubuje jazdu na svojom veľkom aute Dodge Ram TRX 2022 v hodnote 100 000 libier (120 180 eur) a je veľmi zručná s lukom a brokovnicou. Kvôli svojmu životnému štýlu a vypracovanému telu je pre neistých mužov hotovým strašiakom. „Som skrz-naskrz skutočné vidiecke dievča,“ povedala Dani, ktorá má na Instagrame 1,6 milióna sledovateľov, píše portál Need To Know. „Mám asi 15 párov kovbojských topánok a sedem kovbojských klobúkov,“ uviedla ďalej.

„Veľa svojho voľného času, keď nie som v posilňovni, trávim poľovaním, rybárčením alebo šoférovaním auta,“ prezradila o svojich záľubách. „Cvičenie je obrovskou súčasťou môjho života – vždy to tak bolo. Je pre mňa únikom od práce. Mnoho mužov hovorí, že som príliš svalnatá – ale z ich strany je to len neistota. Pripisujem to syndrómu malého muža,“ povedala. Dani, ktorá žije na predmestí New Jersey, tvrdí, že jej telo je také vypracované, že niektorí ľudia odmietajú uveriť, že ho vypilovali v posilňovni.

Dokonca ju obviňujú, že kvôli svojmu veľkému zadku podstúpila chirurgický zákrok. V skutočnosti však pravidelne cvičí so 125-kilovou a 140-kilovou činkou. „Negatívne komentáre o mojom tele ma zvykli raniť, ale teraz ich vnímam ako komplimenty. Je normálne, že dievča, ktoré dvíha tak ťažké váhy ako ja, má svaly,“ vysvetlila. Väčšinu dní vstáva o 7:00 ráno, aby stihla prácu na farme, kde posledných šesť rokov žije so svojím 30-ročným partnerom Jakeom. Jej každodennou rutinou je starostlivosť o ich zvieratá – vrátane sliepok, kôz a oviec – a čistenie priestorov.

Dani hovorí, že Jake veľmi podporuje jej kariéru, čo im umožnilo kúpiť si ďalší pozemok, kde plánujú spoločne postaviť svoj vysnívaný dom. „Jake je skutočný muž – dokáže zvládnuť moju kariéru, pretože v srdci vie, kto som. Pokiaľ som šťastná ja, je šťastný aj on. Mám dosť veľkú sledovanosť na sociálnych sieťach, odkedy som začala zverejňovať fotky v bikinách,“ prezradila. „Teraz zarábam naozaj veľa peňazí a môj život je úžasný. Veľa svojich zárobkov míňam na majetok a pozemky – veci, na ktorých záleží,“ dodala.