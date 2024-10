Jednoduchý TRIK, ktorý ochráni vašu domácnosť pred plesňami: Stačí, keď na parapetu položíte... Skúste to!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Možno ste aj vy počuli o tom, že počas chladných mesiacov je dobré položiť na parapety okien misku so soľou. Táto metóda údajne absorbuje prebytočnú vlhkosť z vášho príbytku a zabráni tak vzniku plesní. Keď vodná para vo vašej domácnosti alebo vo vozidle narazí na studený povrch, ako sú okná, zmení sa späť na tekuté skupenstvo a vytvorí kondenzáciu. „Kondenzácia nie je záležitosťou jednej konkrétnej teploty, ale rozdielu medzi dvoma teplotami: teplotou vzduchu a teplotou rosného bodu,“ vysvetľuje National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). „Rosný bod je teplota, pri ktorej sa môže vytvárať rosa – je to bod, pri ktorom sa vzduch nasýti a už nemôže zadržať žiadnu vodnú paru. Akékoľvek dodatočné ochladzovanie spôsobuje kondenzáciu vodnej pary.“

Jedným zo spôsobov, ako sa vysporiadať s kondenzáciou, je umiestniť misku so soľou blízko okna. „Soľ má schopnosť prirodzene absorbovať vlhkosť zo vzduchu a v podstate ju vysušuje, takže keď sa dostane do kontaktu so sklom, vytvorí sa menej kvapôčok kondenzácie,“ uviedol vo vyhlásení Andy Ellis, odborník na dom a záhradu zo spoločnosti Posh. co.uk, informuje denník Mirror. „Je to naozaj jednoduchý trik. Naplňte plytkú misku alebo malú nádobu soľou. Množstvo, ktoré použijete, sa bude líšiť v závislosti od veľkosti okna, vedľa ktorého misku umiestnite. Samozrejme, vo všeobecnosti platí, že čím väčšie okno, tým viac soli budete potrebovať, aj keď zvyčajne stačí jedna malá miska,“ dodal.

Otázkou však zostáva, či je používanie soli na zabránenie vlhkosti skutočne účinné. Chemický inžinier John Francis Richardson pre portál Thermopedia vysvetlil, že soľ začne absorbovať vodnú paru až pri relatívne vysokej vlhkosti. To potvrdila aj Nemecká dopravná informačná služba. „Pri relatívnej vlhkosti až 74 percent a 20 stupňoch Celzia soľ neabsorbuje žiadne značné množstvo vodnej pary,“ vysvetlili odborníci z informačnej služby. Rôzne časti domu však môžu mať rôzne úrovne vlhkosti (napríklad kúpeľne alebo kuchyne), takže soľ môže byť účinným riešením. Najúčinnejším riešením je však podľa odborníkov pravidelné vetranie.