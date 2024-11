Muž (38) sa dvakrát ocitol na pokraji života a smrti: Z jeho zážitkov z posmrtného života vám spadne sánka!

(Zdroj: Instagram/petewrites_/Getty Images)

Určite ste si už aj vy kládli otázku, čo sa naozaj deje, keď človek zomrie. Pete Mackenzie Hodge patrí medzi tých, ktorí zažili blízke stretnutie s posmrtným životom – a to rovno dvakrát. Tridsaťosemročný Hodge sa prvýkrát dostal na pokraj smrti v roku 2008, krátko po ukončení vysokoškolského štúdia. Jeho život sa rapídne zmenil, keď dovŕšil vek 22 rokov. Vtedy mu diagnostikovali rakovinu kostí. „Bolo to ťažké, prešiel som z normálneho života, kde som hral na bicie a futbal, k tejto diagnóze. V tom čase to bol obrovský šok pre mňa aj moju rodinu. Väčšinu času som strávil na chemoterapii,“ povedal, informuje denník Mirror. Prešiel operáciou, pri ktorej mu vymenili kosti za titánové implantáty. Rok po zákroku začalo jeho telo odmietať cudzí materiál, čo ho priviedlo do kritického stavu.

V boji o život na jednotke intenzívnej starostlivosti sa Pete musel rozhodnúť pre amputáciu nohy. „Nechcel som umrieť, preto som sa rozhodol pre amputáciu,“ uviedol. „Amputovali mi nohu nad kolenom a potom som sa vrátil do nemocnice na ďalšiu chemoterapiu,“ dodal. Vďaka tomuto rozhodnutiu získal druhú šancu na život. „Keď sa na to pozerám späť, hovorím si, aký som vďačný Bohu, že som sa takto rozhodol. Keby som to neurobil, nikdy by som nestretol svoju manželku a nemal dcéru. Z takej katastrofálnej situácie prišlo toľko požehnaní,“ uviedol Pete. Po zotavení sa prispôsobil svojmu novému spôsobu života, no stále si pamätá na svoj transcendentný zážitok, ktorý mal, keď bojoval o život v nemocnici. Nachádzal sa na jednotke intenzívnej starostlivosti, keď sa pozrel na nemocničnú záclonu vedľa svojej postele a uvidel ciferník hodiniek, na ktorom sa odpočítavali minúty a sekundy.

Teraz verí, že tieto hodiny predstavovali odpočítavanie konca jeho života. „Naozaj verím, že všetci sme len energia. Myslím, že keď opustíme tento svet, táto energia sa jednoducho recykluje v inej sfére. Aj keď naše fyzické telá prestanú existovať, tá energia žije ďalej,“ dodal. Pete zažil ďalšie zvláštne stretnutie so smrťou, keď sa vážne nakazil počas pandémie. Ochorel na záhadnú bakteriálnu infekciu pľúc, ktorá viedla k pneumónii a sepse. Opäť bojoval o život a spomína si, ako opustil svoje telo a videl sám seba bez života na nemocničnej posteli. „Opustil som svoje telo a videl som svoju dušu, ako sa vznáša,“ povedal Pete. „Môj fyzický obraz zostal na posteli, čo bol naozaj hlboký zážitok.“

Pete opisuje, že počas zážitku videl množstvo farieb a obrazce pripomínajúce vitrážové okná. Po zvýšení dávky sedatív sa začal vracať k vedomiu. Prekvapivo, tento zážitok pre neho nebol strašidelný. „Nebolo to o panike, že zomieram. Bola to čistá akceptácia a odovzdanie sa,“ vysvetľuje. „Bol to naozaj magický moment, ale, samozrejme, som nesmierne vďačný, že som tu.“ Pete strávil 13 dní v kóme, prebudil sa na prelome rokov 2020 a 2021. Lekári mu povedali, že mal veľké šťastie, že prežil. O svojich zážitkoch dokonca napísal knihu. Práve písanie mu pomohlo oddeliť skutočný život od halucinácií a živých snov a vďaka nim našiel vnútorný pokoj a uzdravenie.