Podľa legendy by ste v týchto horách NIKDY nemali pískať: Jana neposlúchla, nasledoval skutočný HOROR!

Používateľka @ashleeinc zverejnila na TikToku príbeh svojej kamarátky Jane, ktorá pochádza z úpätia Apalačských vrchov. „Povedala mi, že tam, kde vyrastala, neboli príbehy len príbehmi, ale aj lekciami.“ Keď vyrastala, žila so svojou starou mamou, ktorá chcela, aby sa cítila slobodná, objavovala lesy a užívala si detstvo. Mala však dve železné pravidlá. Po prvé: musela byť doma do súmraku a po druhé: musela sľúbiť, že nikdy nebude v noci hvízdať. Keď vnučka požiadala babičku, aby jej vysvetlila, prečo to nemôže robiť, odpovedala jej: „Volá ich to k tebe.“ Odmietla to však bližšie rozviesť. Ale aj miestni ľudia upozorňovali ostatných, aby v týchto horách v noci nikdy nehvízdali, inak by mohli byť v ohrození života.

#supernaturaltiktok ♬ original sound - ashleeinc @ashleeinc Jane’s story about growing up in the Appalachian foothills of Kentucky and why you should never whistle at night. I came out to the woods behind my house to film this but ngl, I’m lowkey scared of them now. What do you think Jane heard in the forest? Is this real lore? Keep sending me these stories and I’ll keep posting them in the #SpookyScaryStories playlist below! #storytime

Všetko zmenila jediná návšteva

Keď Jane vyrástla, presťahovala sa do mesta a opustila svoje rodné mestečko v horách. Stala sa z nej plnohodnotná používateľka súčasných technológií. Lenže vždy, keď počula niekoho hvízdať, vadilo jej to, hoci nevedela prečo. „To by si nemala robiť,“ hovorievala si Jane a jej dospelá, racionálna myseľ sa ju márne snažila presvedčiť, že babkine slová sú len rozprávky a nič viac. Jedného decembrového dňa išla k babičke na sviatky. Cestou sa zastavila v obchode v Apalači a zrazu ju premohla potreba zahvízdať si. Jedna jej časť chcela babičke dokázať, že sa mýlil, a týmto spôsobom sa túžila oslobodiť od povier. „Vyšlo z nej hlasné, vysoké hvízdanie,“ spomína TikTokerka. Nestalo sa nič okrem šumenia listov vo vetre. Keď dorazila k babičke, začali sa rozprávať.

Všetko sa zdalo byť normálne, až kým zrazu prestal fúkať vietor a nastalo úplné ticho. Jane z ničoho nič počula niečo, z čoho jej prebehol mráz po chrbte. Bolo to jej hvízdanie s presnou výškou, hlasitosťou a dĺžkou. Bála sa o svoj život, keď si uvedomila, že práve toto privolalo „ich.“ „Hvízdala si v noci?“ spýtala sa rozčúlená stará mama. „Hvízdala som, keď som sem prišla,“ zakoktala Jane a snažila sa to vysvetliť. „Ale ešte nebola úplná tma a ja som si myslela, že sa nič nestane!“ dodala. „Musíme ísť hneď dovnútra!“ odpovedala babička a nasmerovala ju do miestnosti, kde horel oheň. Keď zamkla dvere, počuli druhé hvízdanie. Bolo presne rovnaké, ale tentoraz oveľa bližšie.

Nikto iný ako Wendigo

O chvíľu počuli búchanie na dvere. Vnučka, ktorá stále popierala, že „oni“ existujú, sa rozhodla otvoriť v domnienke, že je to jej matka alebo manžel, ktorí prišli na sviatky. Babička ju však rázne upozornila, aby neotvárala dvere a napokon búchanie skončilo. Keď vyšla von, aby všetko skontrolovala, nikoho nenašla. Podľa TikTokerky desí jej kamarátku tento zážitok aj dnes. Napriek tomu, že zdedila babičkin dom, odmieta sa tam vrátiť. Používatelia sociálnej siete sa domnievajú, že tvor, ktorý Jane prenasledoval, nebol nikto iný ako Wendigo. Je to mytologická kanibalistická príšera, ktorá dokáže napodobňovať ľudské hlasy. TikToker potom vyzval divákov, aby sa podelili o svoje skúsenosti a prišli s vysvetlením, čo sa Jane stalo. Sekcia komentárov sa čoskoro zaplnila skúsenosťami ľudí pochádzajúcimi z Apalačských hôr a dokonca aj z Austrálie a Havaja, ktorí sa zhodli, že ich starí rodičia im hovorili, aby nikdy nepískali v noci.

The Wendigo is a mythical creature from the folklore of numerous Native American tribes. None of them describe it as having antlers or being deer-like. That was an invention of the 2001 film Wendigo, and that design was copied by Dungeons and Dragons which popularized it. pic.twitter.com/lvi6BvPI6O — Possum Reviews (@ReviewsPossum) November 5, 2021

Jeden z komentujúcich poukázal na to, že „oni“ v príbehu by nemohol byť nikto iný ako Wendigo. Je to údajne vychudnuté stvorenie s nekonečným hladom. Jeho túžba po mäse je taká veľká, že mu chýbajú vlastné pery, pretože ich už zjedol. Údajne má parohy ako jelene, zapadnuté oči a ostré žlté pazúry. Má aj vynikajúci sluch a využíva ho na počúvanie a napodobňovanie ľudských hlasov, ktorými volá o pomoc, aby nalákal svoju korisť. Mimické schopnosti týchto stvorení im umožňujú kopírovať zvuk hvízdania, čo ešte viac posilňuje teóriu, že by to mohol byť tvor, ktorý v príbehu prenasleduje Jane. Niektorí používatelia uviedli, že aj ich varovali, aby v noci nehvízdali.

Nikdy neodpovedajte na hlasy z lesa

Mnohí dokonca tvrdili, že sa v istom okamihu ocitli blízko stretnutia s týmto tvorom. „Nie je to len táto oblasť a len Amerika, keď na to príde. Som Austrálčan a domorodí priatelia ma učili, že v noci sa nikdy nemá hvízdať,“ napísal komentujúci. „Raz v noci som počula, ako ma volá môj manžel, ale on už spal. V noci nehvízdajte, neodpovedajte, keď vás niekto volá v lese, nepozerajte sa na stromy a ak všetky zvuky prírody ustanú, pozrite sa na zem a choďte preč,“ radí ďalšia. Zatiaľ čo mnohých Janin príbeh vystrašil, iní vyjadrili túžbu vycestovať do hôr a vyskúšať, či hvízdanie v noci skutočne privolá príšeru.