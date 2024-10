Manželia-swingeri prehovorili o otvorenom vzťahu: Nie je na tom nič zlé! Musia však dodržať JEDNO pravidlo

(Zdroj: Instagram/vista.wife)

Manželia Olivia a Gage sa stretli v roku 2009 počas noci v Leedse na severe Anglicka. Po jednej vášnivej noci Olivia prezradila, že sa domnieva, že je bisexuálka – alebo je prinajmenšom zvedavá na sex so ženami. Prezradila to v epizóde na YouTube kanáli s názvom Love Don’t Judge. „Skrátka, bolo to vzájomné rozhodnutie. Konverzácie o Oliviinej sexualite prebiehali niekoľko týždňov,“ povedal Gage. Olivia bola spočiatku neústupná v tom, že chce preskúmať svoju sexualitu s Gageom, ale bolo ťažké nájsť ženu, s ktorou by sa mohla intímne stretnúť. Spoločne s Gagom však krátko nato stretli pár a zvyšok bol minulosťou.

Spočiatku mal pár pravidlá. Ak bola Olivia nablízku, Gage sa mohol stretnúť len s jednou ženou alebo párom. Olivia si naopak mohla robiť, čo chcela. V súčasnosti stavajú skôr na pravidle úprimnej komunikácie. Pár si však čoskoro uvedomil, že aplikácie a fóre, kde sa môžu stretnúť s rovnako zmýšľajúcimi pármi, nefunguje správne. Gage tvrdil, že mnohé z nich sú plné falošných profilov. Rozhodli sa teda vytvoriť svoj vlastný – Swing Hub. „Vytvorili skutočne bezpečné prostredie. Neexistuje žiadne zdieľanie fotografií. Každý je overený. Všetko je bezpečné, takže viete, s kým hovoríte,“ povedala Olivia.

Spoločne chcú ľuďom ukázať, že na ich otvorenom manželstve nie je nič zlé a toto rozhodnutie im prinieslo množstvo výhod. Napriek tomu čelia kritike. Niektorí ľudia sa pýtajú, prečo sa obťažovali sobášom a tvrdia, že otvorené manželstvo je len ďalšia forma nevery. Iní tvrdia, že týmto životným štýlom môžu šíriť sexuálne prenosné ochorenia. Na druhej strane, niektoré páry im ďakujú za to, že im dodali odvahu preskúmať túto stránku sexuality. „Náš vzťah funguje, pretože spolu komunikujeme,“ dodal Gage.