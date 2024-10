Muž sa po 20 rokoch manželstva dozvedel PIKANTNÉ tajomstvo svojej ženy: Toto by ste len tak nerozdýchali!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – To, s kým chodil váš partner pred vašim vzájomným vzťahom, nedokážete ovplyvniť. Klamať o niektorých známostiach sa však skutočne nevypláca. Presvedčil sa o tom muž, ktorý sa dozvedel, že týždeň predtým, ako sa zoznámil so svojou manželka, s ňou spával jeho brat.

Manžel zostal zdesený po tom, čo odhalil, že jeho dlhoročná manželka spala s jeho mladším bratom predtým, ako sa pred 20 rokmi vzali. „Cítim bolesť a takmer iracionálny hnev, že toto ‚tajomstvo‘ bolo v mojej rodine všeobecne známe,“ prezradil ohromený manžel, ktorý má okolo 50 rokov, v nedávnom príspevku na Reddite. „Môj brat mal rande s mojou ženou niekoľko týždňov predtým, ako sme spolu začali chodiť. Nikdy som to nevedel. Celé tie roky to držali v tajnosti,“ napísal. „Uvedomujem si, že je to dávna história, ale v priebehu rokov sme mali manželské problémy ako každý pár.“ Šokujúce tajomstvo sa dostalo na verejnosť počas rodinnej večere, kde mužova švagriná odhalila pravdu.

Po tom, čo manžel požiadal svojho brata o ďalšie informácie, zistil, že jeho súrodenec a jeho manželka mali viackrát sex. „Boli viac ako priatelia s výhodami. Myslím, že obaja boli zaneprázdnení nadržaní mladí profesionáli. Kto nebol, keď mal dvadsať rokov?“ uviedol ďalej muž. „Príde mi divné, že môj brat spal s mojou ženou,“ napísal a dodal, že jeho manželka otehotnela krátko po tom, ako sa vzali. Odhalenie spôsobilo roztržku medzi manželmi a muž teraz spochybňuje budúcnosť svojho manželstva. „Moja žena nedvíha telefón. Už som mal problémy s niektorými vecami, ktoré urobila v našom vzťahu,“ dodal.

Mnoho používateľov sociálnej siete bolo šokovaných spoločným úsilím rodiny udržať vzťah v tajnosti tak dlho. „Najbolestivejšie je, že to všetci okolo neho to vedeli a zámerne mu to tajili,“ napísal jeden z komentujúcich. „Tak dlho tajiť takúto vec, to je zrada,“ pridal sa ďalší. Niektorí sa obávajú, že jeho prvorodené dieťa nemusí byť skutočne jeho. „Počkajte, týždne predtým, ako ste spolu začali chodiť, mali veľa nechráneného pohlavného styku s vaším bratom a otehotnela veľmi rýchlo po tom, čo ste spolu začali chodiť? Ste si istý, že ste biologický otec vášho najstaršieho dieťaťa?“ spýtal sa komentujúci.