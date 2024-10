Žiadne sci-fi, ale realita: Vedci PRVÝKRÁT skúmali, či môžeme navzájom komunikovať v spánku! Šokujúci výsledok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Spoločnosť REMspace sa zaoberá návrhom technológie na zlepšenie spánku a lucidného snívania. V jednom zo svojich experimentov použila špeciálne navrhnuté vybavenie, ktoré pozostávalo zo servera, prístroja, Wi-Fi a senzorov na komunikáciu medzi dvomi spiacimi ľuďmi. Keď účastníci experimentu spali v oddelených domoch, odoslali obidvom slovo pomocou unikátneho jazyka. „Včera sa zdalo, že komunikácia v snoch je len vedecká fantastika,“ uviedol generálny riaditeľ a zakladateľ REMspace Michael Raduga, píše denník Daily Mail. „Zajtra bude taká bežná, že si bez nej nebudeme vedieť predstaviť život. Toto otvára dvere k nespočetným komerčným aplikáciám a preformuluje to, ako vnímame komunikáciu a interakciu vo svete snov.“ Technológia ešte nebola posúdená odborníkmi. Ak by ju však schválili, podľa spoločnosti by to bol významný míľnik v oblasti výskumu spánku a mohlo by to ponúknuť aplikácie pre liečbu duševného zdravia.

REMspace achieved the first-ever communication in dreams. We have already succeeded twice (on September 24th and October 8th, 2024). More details soon pic.twitter.com/piM1wmWltY — Michael Raduga (@MichaelRaduga) October 8, 2024

Priebeh experimentu

O priebehu experimentu je známe, že špeciálne navrhnuté zariadenia umožnili dvom jednotlivcom úspešne si vymeniť jednoduchú správu počas lucidného snívania. Je to stav, keď si človek uvedomuje, že sníva, aj keď sa nachádza v sne, čo mu umožňuje vykonávať v spánku činnosti, ktoré riadi sám, namiesto náhodnej interakcie so „snovým svetom“, ktorý je bez akéhokoľvek pocitu kontroly. Tento jav sa vyskytuje počas REM spánku, teda spánku s rýchlym pohybom očí, kedy človek zvyčajne sníva. Spoločnosť zatiaľ nedefinovala presné zariadenia použité v ich experimente. Uviedla však, že bol použitý aj „server“ schopný rozpoznať, kedy účastníci vstúpia do lucidného sna a generovať správy, ktoré sa im prenášajú. Takže zatiaľ čo spomínaní dvaja účastníci štúdie spali v oddelených domoch, ich mozgové vlny boli na diaľku sledované prístrojom, ktorý posielal údaje do servera.

We've been working on some experiments for 3-4 years. Is it worth it? pic.twitter.com/O1cfnLRksL — Michael Raduga (@MichaelRaduga) August 11, 2024

Keď zistil, že jeden z účastníkov vstúpil do lucidného sna, vygeneroval náhodné slovo z unikátneho jazyka a preniesol ho cez slúchadlá druhého účastníka, ktorý toto slovo zopakoval vo svojom sne a táto odpoveď bola zachytená a uložená na serveri. O osem minút neskôr vstúpil do lucidného sna aj druhý účastník. Server preniesol uloženú správu od prvého účastníka, ktorú zopakoval po prebudení. Vedcom sa podarilo tento experiment zopakovať aj s inou dvojicou účastníkov. Štúdia sa ale bude musieť podrobiť prísnemu posúdeniu ešte predtým, ako bude môcť spoločnosť definitívne potvrdiť, že dosiahli komunikáciu v snoch.

V minulosti riskoval vlastný život

Raduga, ktorý verí svojim výsledkom, je známy svojimi ambicióznymi a niekedy aj bizarnými experimentami. V roku 2023 napríklad riskoval svoj život, keď sa pokúsil implantovať si do vlastného mozgu mikročip na ovládanie snov. Štyridsaťročný muž, ktorý nemá žiadne vzdelanie v oblasti neurochirurgie, porovnal svoj mimoriadne nebezpečný experiment s filmom Počiatok a tvrdil, že jeho „elektróda“ má potenciál zmeniť priebeh lucidných snov. Desivé zábery dokumentujú, ako si drží kožu a vŕta do zadnej časti svojho lebky pomocou vŕtačky zo železiarstva. Spomínaný predmet si implantoval do mozgu po tom, ako sledoval hodiny videí o neurochirurgii na YouTube a celý úkon si natrénoval na piatich ovciach. O svojich plánoch sa nikomu nezmienil. Čip mu nakoniec po piatich týždňoch odstránili v nemocnici, informoval portál NDTV.

They say that in order to start a new stage of life, you first need to free your head😂 Greetings from neurosurgery department pic.twitter.com/XYGzyQr2nP — Michael Raduga (@MichaelRaduga) June 20, 2023

O tomto mimoriadne nebezpečnom experimente sa nezmienil v žiadnych odborných časopisoch. Raduga ho odôvodnil tým, že to musel urobiť pre seba. „Som rád, že som prežil, ale bol som pripravený zomrieť,“ povedal minulý rok. Teraz si kladie ďalší ambiciózny cieľ: umožniť komunikáciu v reálnom čase počas lucidných snov. „Veríme, že REM spánok a súvisiace javy, ako lucidné sny, sa stanú ďalším veľkým odvetvím po umelej inteligencii,“ povedal.