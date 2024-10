Úchvatné VIDEO odhaľujú, čo bábätká naozaj robia vo vnútri maternice: Nebudete chcieť veriť vlastným očiam!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na sociálnej sieti X sa objavilo video, v ktorom sú zobrazené rôzne pohyby, ktoré plod v maternici robí. Napríklad pije plodovú vodu, zíva, plače, vykonáva potrebu či skáče. V jednej časti je dokonca jasné vidieť, ako kope do maternice. Hoci sa môže zdať, že niektoré pohyby vyzerajú roztomilo a bezbolestne, opak je pravdou. V jednom okamihu je vidieť, ako nenarodené dieťa skáče z jedného konca maternice na druhý, hlavou napred. Diváci boli ohromení. „Som v šoku, to vyzerá, akoby chcel vyjsť z brucha predčasne,“ napísal jeden. Ďalší poznamenal: „Tie malinké stvorenia naozaj divo šantia.“ Mnohých prekvapilo najmä to, ako veľmi sa deti v maternici hýbu. Vedci však poznajú odpoveď na otázku, prečo je to tak.

My respect for women after this video: 📈📈📈📈📈 pic.twitter.com/j8hYqdfEEG — Interesting As Fuck (@interesting_aIl) October 9, 2024

Výskum publikovaný v časopise Scientific Reports zahŕňal 19 novorodencov vo veku 31 až 42 týždňov, ktorí sa už narodili. Odborníci zistili, že kopanie pomáha plodu zmapovať svoje telo a skúmať prostredie okolo seba. Tiež zistili, že pohyby detí zodpovedali takzvanému „upravenému gestačnému veku“. To znamená, že ak sa dieťa narodilo v 35. týždni a v čase vyšetrenia malo jeden týždeň, jeho pohyby zodpovedali plodu v 36. týždni tehotenstva. Z výskumu je jasné, že kopanie plodu v treťom trimestri môže pomôcť rozvíjať oblasti mozgu spojené so senzorickým vnímaním, čo im pomáha vytvárať povedomie o vlastnom tele.

„Spontánne pohyby a spätná väzba z prostredia počas raného obdobia vývoja sú nevyhnutné pre správne mapovanie mozgu u zvierat, ako sú potkany. V tejto štúdii sa dokázalo, že to môže platiť aj u ľudí,“ vyhlásil Lorenzo Fabrizi, hlavný autor štúdie. Ak necítite vyššie spomenuté pohyby, nezúfajte, pretože to môže závidieť od veľa faktorov, napríklad v akej fáze rastu a vývoja sa vaše dieťa nachádza. Pohyby dieťaťa môžete začať cítiť okolo 15. týždňa tehotenstva, čo môže pripomínať jemné šteklenie, vlnenie, prevaľovanie či drobné kopance. V neskoršom štádiu tehotenstva už podľa odborníkov budete vedieť rozlíšiť, či vaše dieťa kope, udiera vás lakťom alebo sa iba prevaľuje.