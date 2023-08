Zdravotná sestra odhalila málo známy trik, musí ho poznať každý rodič: Vášmu dieťaťu môže zachrániť život!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Austrálčanka Beki pracovala na detskom oddelení JIS. Nielen ako zdravotníčku, ale aj ako matku ju veľmi znepokojuje nedostatok všeobecného povedomia o tom, čo treba robiť, keď sa popáli malé dieťa. To bol dôvod, prečo sa rozhodla nakrútiť video, v ktorom dáva rodičom návod, ako majú v takomto prípade postupovať. "Podelím sa s vami o to, ako môžete zachrániť vášmu dieťaťu život," začína mamička z Queenslandu s konštatovaním, že nedostatok znalostí rodičov v tejto oblasti je šokujúci.

Ona sama sa raz ocitla v nezávideniahodnej situácii, keď sa popálil horúcim čajom jej 1,5-ročný syn. "Bola to vriaca voda bez mlieka. Stála som vedľa neho a nikdy by som si nebola nepomyslela, že sa to môže stať. Napriek tomu, že je ako rodič som až príliš zameraná na bezpečnosť svojho dieťaťa, aj tak k tomu došlo." Giuntaová ďalej priblížila, čo urobila a odporúča ostatným rodičom, aby v týchto situáciách postupovali ako ona. Po prvé, musíte zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc a okamžite vyzlečte dieťa donaha a dajte ho do sprchy pod tečúcu vodu. Podľa jej slov by malo byť pod studenou, ale nie ľadovou vodou aspoň dvadsať minút. "Nech mu voda konštantne tečie na popáleniny po celý čas. Bude kričať, plakať, bude mu chladno. Ale zachráni mu to život a ochráni ho to pred veľkými bolesťami."

Beki ďalej vysvetlila, že studená voda nielenže pomáha eliminovať popáleniny, ale uľaví aj od bolesti. Jej syn bol vraj tiež úplne mimo. Napriek tomu, že aj ona plakala, snažila sa ho obveseliť pesničkou, a pritom ho držala pod sprchou. Mal červenú tvár, krk, hrudník aj bruško. Napriek vážnym popáleninám je chlapček úplne v poriadku a vôbec nie je vidieť, že bol vážne popálený, pretože jeho mama rýchlo a správne zareagovala. Apeluje však na iných rodičov, aby nikdy neprikladali na popáleniny ľad, olej alebo maslo. V tomto prípade je najlepšia len tečúca voda, pod ktorou je potrebné držať dieťa až do príchodu záchranárov. Tento postup je samozrejme účinný aj pri popáleninách u dospelých.