Žena so schizofréniou podrobne opísala, čo vidí a počuje: Kvôli TOMUTO bola pripravená vziať si život!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí schizofréniou približne 240 miliónov ľudí na celom svete. Jednou z nich je aj Kendyl Culpepperová, ktorá svoj príbeh dokumentuje na TikToku. Svojim sledovateľom sa zdôverila, že máva často halucinácie, pri ktorých vidí svojho zosnulého otca, aj s ním komunikuje. V rozhovore pre portál BuzzFeed News opísala duševnú záťaž, ktorú prežíva, keď si opakovane uvedomuje, že jej otec už nie je medzi živými: „Bola som pripravená si vziať život, pretože som nedokázala znova a znova zvládať smútok z jeho smrti. Môj mozog nezvládal všetko, čo sa dialo, a tak som si vytvorila falošný pocit reality, aby som sa cítila bezpečne.“

Podľa jej vyjadrenia tvrdí, že halucinácie má už od svojim 10 rokov, ale v spojitosti so schizofréniou jej boli diagnostikované až v neskoršom veku. Dodáva: „Trvalo mi dlho, kým som pochopila, že mám schizofréniu. No dnes už viem, prečo sa to stalo zrovna mne. Mojim poslaním je zabezpečiť, že sa nikto nebude cítiť osamelý a nebude vidieť samovraždu ako jedinú možnosť.“ Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré je charakteristické narušením myšlienkových procesov, vnímania, emocionálnej odozvy a sociálnych interakcií.

Podľa Národného inštitútu duševného zdravia medzi hlavné príznaky patria halucinácie, bludy, poruchy myslenia, ale aj znížená emocionálna expresivita, nedostatok motivácie dosiahnuť ciele, problémy v sociálnych vzťahoch, motorické poruchy a kognitívne postihnutia. Doposiaľ nie je známa príčina schizofrénie, ale vedci nedávno prišli so zaujímavým objavom. Portál EurekAlert uvádza: „Pacienti, ktorí počujú hlasy, neaktivujú signál korolárneho výboja, ktorý zvyčajne potláča zvuky vytvorené vlastným telom. To znamená, že u ľudí s touto poruchou dochádza k hlučnej kópii eferentného signálu, čo spôsobuje, že mozog vníma tieto zvuky intenzívnejšie, ako by mal.“