Mamička pod paľbou kritiky: S osemročným synom chodí pravidelne na rande! Vysvetlila, prečo je to zdravé

(Zdroj: Instagram/melissaannmariee)

„Je to naozaj milé,“ vysvetlila 31-ročná Marieová svojim sledovateľom na Instagrame. „Môžeme spolu tráviť zmysluplný čas,“ pokračovala a dodala, že chce, aby sa jej syn naučil, ako zmysluplne a plánovane tráviť čas so svojou budúcou polovičkou. Bez ohľadu na dobré úmysly, ľudia na sociálnych sieťach nešetria kritikou. Mnohí v súvislosti s mamičkou skloňujú výraz „emocionálny incest“, čo je prípad, keď sa rodič obráti na svoje dieťa kvôli emocionálnej intimite, ktorú by mu mal poskytnúť romantický partner.

Marieová však trvá na tom, že vzťah medzi ňou a jej synom je zdravý, nie zvláštny. „Vôbec to nie je divné,“ povedala v nasledujúcom videu na Instagrame a podrobne opísala „zdravú a otvorenú“ dynamiku, ktorú vytvorila so svojím synom, informuje denník New York Post. „Chodili sme na ‚rande‘ odkedy bol malý,“ dodala. Zároveň divákov informuje o tom, čo všetko sa jej syn na rande učí – napríklad otvárať dvere, venovať pozornosť druhej osobe, pritiahnuť žene stoličku za stôl či ako dať čašníkovi neverbálny signál, že chce zaplatiť.

Odhliadnuc od zjavného úspechu, Marieová pripustila, že ľudia ju kritizujú predovšetkým kvôli slovu „rande“, ktoré majú mnohí spojené s romantikou. Ona sama však tvrdí, že jej motív je úplne iný. „Je veľa žien, ktoré randia s mužmi, a je to hrozná skúsenosť. Ženy chcú mužov, vďaka ktorým sa cítia rešpektované a v bezpečí. A tak vychovávam svojho syna. Mojím cieľom je vychovať gentlemana,“ uzavrela mamička.