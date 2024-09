Štúdia plná paradoxov: Vedci zistili, ktorá generácia je sexuálne najaktívnejšia! Výsledok vám vyrazí dych

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štúdia s názvom „The State of Dating: How Gen Z is Redefining Sexuality and Relationships“ je založená na údajoch zhromaždených od viac ako 3 310 používateľov zoznamovacej aplikácie Feeld. Účastníci pochádzali zo 71 rôznych krajín a boli vo veku od 18 do 75 rokov. „Snažili sme sa porovnať sexuálne a vzťahové identity, správanie a preferencie niektorých z najmladších a najstarších členov Feeld,“ napísali vedci.

Prieskum zistil, že generácia X (1965 až 1980) aj mileniáli (1981 až 1996) vykazovali častejšiu sexuálnu aktivitu v rámci mesiaca. Účastníci v týchto vekových skupinách uviedli, že sa za posledný mesiac milovali v priemere päťkrát. Ľudia z generácie Baby Boomer (1946 až 1964) a generácie Z (1997 až 2012) umiestnili na poslednom mieste, pričom za mesiac sexovali v priemere trikrát. „To naznačuje, že najmladší aj najstarší dospelí majú najmenej sexu,“ napísali vedci. Zaujímavé je, že 50 percent účastníkov z generácie Z uviedlo, že sú slobodní. Pre porovnanie, slobodných bola v ostatných generáciách len asi jedna pätina.

Ukázalo sa tiež, že starší dospelí majú viac času učiť sa a objavovať nové veci, ktoré okorenia ich sex. Vedcov prekvapilo najmä zistenie, že ľudia z generácie Z uprednostňujú v sexuálnych vzťahoch monogamiu, kým starších dospelých lákajú skôr polyamorné vzťahy. Odborníci sa domnievajú, že príčinou je fakt, že starší dospelí majú viac skúseností s monogamiou a niektorí možno zistili, že to nie je pre nich. Okrem toho dodali, že podľa štúdie mnoho ľudí z generácie Z ešte nemalo vážny vzťah s jednou osobou, čo môže byť tiež dôvod, prečo mladší dospelí preferujú monogamiu.