Lekári varujú pred populárnym trendom, ktorý zintenzívňuje orgazmus: Páni, TOTO pri sexe nikdy nerobte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Trend zvaný „edging“ (alebo „na hrane“) spočíva v tom, že muži odďaľujú orgazmy, ako najviac dokážu. Obhajcovia tvrdia, že má viacero výhod – nielenže zintenzívňuje orgazmy, ale podľa niektorých môže mužom tiež pomôcť vydržať dlhšie v spálni. Odborníci však vydali prísne zdravotné varovanie. „Táto technika v podstate umožňuje jednotlivcom užiť si viac vzrušenia pred vyvrcholením. Ale jeho dlhodobé praktizovanie by mohlo mať negatívny vplyv na erektilnú funkciu,“ povedal Donald Grant, všeobecný lekár a hlavný klinický poradca v The Independent Pharmacy, píše denník Daily Mail. Telo si rýchlo zvyká na naše návyky, vrátane sexu a masturbácie.

(Zdroj: Getty Images)

V dôsledku toho môže dlhodobé používanie tejto techniky spôsobiť, že telo sa stane necitlivým na bežný pohlavný styk alebo masturbačné techniky a bude vyžadovať oneskorené uspokojenie na dosiahnutie vyvrcholenia. Rovnako to môže mať vplyv aj na schopnosť mužov udržať stimuláciu, čo môže sťažiť dosiahnutie alebo udržanie erekcie. Práve tento stav si môže vyžiadať liečbu. Existuje tiež zvýšené riziko poranenia v dôsledku trenia. Grant upozorňuje, že odďaľovanie orgazmu môže viesť aj k napätiu semenníkov, ku ktorému dochádza, keď erekcia trvá dlhší čas bez orgazmu. Môže to spôsobiť bolesť a nepohodlie. Je to spôsobené tlakom, ktorý sa vytvára v nadsemenníku – čo je stočená trubica, ktorá spája miesto produkcie spermií. To môže spôsobiť prekrvenie ciev v okolí nadsemenníka, čo má na svedomí modrošedý odtieň tejto oblasti.

„Ako pri každej technike masturbácie alebo sexuálnej aktivite, aj tu existuje celý rad rizík, ktorých si treba byť vedomý. Dĺžka a frekvencia masturbácie sa u jednotlivých osôb líši. Odporúča sa využívať kombinovaná technika, pri ktorej sa bude striedať pohlavný styk s technikami masturbácie, aby ste zabránili znecitliveniu,“ prezradila lekár. Vzhľadom na zvýšené riziko poranenia je tiež dôležité používať lubrikačné prípravky, vďaka ktorým predídete vysušeniu pokožky a odreninám. „Je zaujímavé, že problémy s erekciou môžu mať predovšetkým muži, ktorí praktizujú tento trend, pretože je ovplyvnená stimulácia aj prietok krvi,“ dodal Grant.