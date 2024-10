Žena odhalila neveru svojho zosnulého manžela: Vybúrila sa na jeho popole! Nebudete veriť, čo s ním urobila

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

USA – Manžel Jessicy Waiteovej, Sean, zomrel v roku 2015 počas pracovnej cesty v Texase. Až po jeho smrti vyplávali na povrch šokujúce zistenia. Jessica vo svojej knihe „A Widow’s Guide to Dead Bastards“ rozpovedala príbeh o nevere svojej manžela, no prezradila aj oveľa nechutnejšie detaily.

V manželovom iPade Jessica našla pootvárane pornostránky aj to, ako si na Googli vyhľadával eskortné služby. To ale nebolo všetko. Dlhé mesiace sa snažila odhaliť tajný život svojho zosnulého manžela. A ako sa hovorí, podvedená žena je schopná všetkého. Ani v tomto prípade tomu nebolo inak. Zistila, že sa pravidelne stretával so spoločníčkami a podvádzal ju s niekoľkými ženami. Tiež sa dozvedela, že nezostával do noci v práci kvôli tomu, že musel skutočne pracovať, ale kvôli tomu, aby nikto neprišiel na to, že si sťahoval do počítača stovky nemravných pornografických videí, ktoré boli usporiadané a roztriedené do rôznych priečinkov na pracovnej ploche, informuje denník New York Post.

Dokonca si prenajímal byt v Colorade, kde mal mať sex so spoločníčkami a ženami, s ktorými sa náhodne zoznámil. Jessica vo svojej knihe tiež píše, že sa nedokázala vyrovnať s manželovou neverou a dostala sa do štádia, kedy nad sebou stratila úplnú kontrolu. To ju prinútilo urobiť mnoho nezmyselných vecí. Jedného dňa napríklad znesvätila popol svojho manžela, ktorý zaniesla do záhrady a zmiešala ho s výkalmi svojho psa. „Potom som však v zúfalstve a vine vzala ďalšiu časť jeho popola – a skutočne ho zjedla. Popol je suchý na prstoch, hrubší ako prášok do pečiva, zrnitý ako soľ. Zmiešal sa s vodou a vytvoril minerálne blato na zadnej strane môjho jazyka. Potom som to prehltla,“ uviedla.

V súčasnosti má Jessica Waiteová vo svojom živote nového muža, ale priznala, že denne myslí na dvojtvárnosť chlapíka, za ktorého bola kedysi vydatá. „Cítim sa lepšie a silnejšie ako predtým, ale takmer každý deň plačem a stále mám pocit, že časť mňa zomrela,“ napísala.