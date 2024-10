Žena si vyšla s kamarátmi von, po návrate zažila šok: Dlh v hodnote takmer 50 miliárd eur! Nečakaná dohra

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TikTokerka menom Gabe Floressová na svojom profile prezradila, že si s priateľmi vyšli do baru a keď sa vrátili domov, jej kamarátka Maddie si išla skontrolovať bankový účet. Ukázalo sa, že ich čaká nemilé prekvapenie. Na jednom účte mala zostatok 76,26 dolárov (68,89 eur) a na druhom -49,999,999,697 dolárov (45 101 930,09 eur). Spočiatku jej nikto neveril, no potom si jej priateľ uvedomil vážnosť situácie. „Nie som si celkom istá, čo ma podnietilo skontrolovať si bankový účet o druhej ráno. Ale urobila som to. A potom som videla záporných 49 miliárd,“ povedala Maddie, informuje portál Unilad.

Okamžite zavolala do banky a osoba, ktorej sa dovolala, bola rovnako zmätená ako ona. Maddie v rozhovore opísala celú situáciu: „Dobrý deň, tu je banka Chase, ako vám môžem pomôcť? Dobrý deň, mám dlh 50 miliárd dolárov a nie som si celkom istá prečo. Nikdy predtým sa mi toto nestalo, viete mi pomôcť? Na mojom účte bolo tiež napísané, že v roku 2099 dostanem 50 miliárd dolárov (45 miliárd eur). Čo by bolo choré, ani neviem, či by som v tom čase ešte žila.“ Zároveň dodala, že osoba, ktorej sa dovolala, jej otvorene povedala, že nič podobné doposiaľ nevidela.

Hovorca banky Chase pre Newsweek potvrdil, že v daný víkend došlo k technickej poruche, ktorá ovplyvnila viacero účtov. K incidentu došlo ešte v roku 2021. „Ak máte problém s účtom, môže za to veľa rôznych vecí. Musíte zmeniť typ účtu, ktorý máte. Spustili to tento víkend, čo je dôvod, prečo vidíte, že ostatní ľudia majú rovnaký problém,“ vysvetlila Maddie v ďalšom videu. Dnes je už situácia vyriešená a na účtoch sa zobrazujú presné zostatky.