Samozvaný mimozemský odborník varuje: O pár dní sa na Zemi rozpúta peklo! Globálny konflikt, ale aj... Preboha!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Charles McNeal tvrdí, bol prijatý do tajnej spravodajskej jednotky amerického letectva, ktorá sa venovala udržiavaniu 70-ročného prímeria s mimozemskou civilizáciou. Podľa denníka The Mirror však McNeal trvá na tom, že prímerie vyprší do konca septembra 2024. Ak má pravdu, znamená to, že už o niekoľko dní nás čaká jedna z najdramatickejších udalostí v histórii ľudstva. McNeal naznačil, že súčasťou týchto udalostí môže byť krátky globálny konflikt a zinscenovaná mimozemská invázie s využitím technológie reverzného inžinierstva UFO. Tvrdil, že jedným z prvých krokov v tomto údajnom pláne bude nečakané oznámenie spojenectva medzi americkou a afganskou vládou Talibanu.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa McNeala bolo postupné zverejňovanie informácií prostredníctvom správ a fiktívnych zobrazení vo filmoch a televíznych reláciách súčasťou stratégie, ktorá mala pripraviť verejnosť na šokujúce stretnutie s mimozemskými bytosťami. „Po celé desaťročia ste boli násilne kŕmení fiktívnymi verziami pravdy prostredníctvom televízie, filmov a kníh,“ povedal. McNeal uviedol, že od prvého kontaktu s mimozemskými bytosťami koncom štyridsiatych rokov minulého storočia sa vláda USA zaoberala viacerými mimozemskými druhmi.

Predpovedal, že existencia týchto civilizácií bude verejnosti odhalená v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Čoskoro, dodal McNeal, sa nám predstaví množstvo skutočných mimozemšťanov, vrátane kyberneticky vylepšených humanoidov z planéty v hviezdnom systéme Rigel. Ale ani verejné odhalenie týchto mimozemských návštevníkov podľa neho nebude obsahovať celú pravdu. Dodal: „Dokonca ani proces zverejňovania nebude stopercentne pravdivý alebo transparentný. Bude použitý len ako nástroj pre veľmi nebezpečný plán na zblíženie sveta.“