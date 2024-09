Anna prehovorila o TEMNEJ stránke Dubaja: Peklo na Zemi! Mnohí turisti netušia, čo sa tam skutočne odohráva

(Zdroj: TikTok/danish.girl.anna/Getty Images)

Žena, ktorá vystupuje pod menom Anna, zverejnila na TikToku video, v ktorom prezentuje niekoľko fotografií z obdobia, keď pracovala v Dubaji. Na prvej snímke pózuje na moste a uvádza: „Ak by ste sa ma opýtali na Dubaj.“ Druhú fotografiu, kde sedí za stolom, komentuje slovami: „V Dubaji je to ako v Dubaji: Povedala by som, že to nenávidím.“ V prezentácii sa potom objavil záber, kde hladí ťavu v púšti. Rozpačitý obsah uvedených záberov napokon doplnil veľmi kritický text tiahnuci sa v popredí luxusného mrakodrapu. „Povedala by som, že je to najhoršie miesto, kde som kedy žila,“ uviedla Anna. „Nikdy nezabudnem na obrázok ľudí, ktorí si objednávajú steaky pokryté zlatom, zatiaľ čo imigranti pracujú v 43°C horúčavách priamo za oknom. Chodiť tri hodiny bez toho, aby som videla čo i len kúsok prírody, ktorý by nepôsobil falošne, dokonca aj pláže a vlny boli umelé ako nejaké dystopické peklo," prezradila ďalej.

Okrem toho tiež videla dievčatá, ktoré zastavila polícia, pretože tancovali, či mužov prechádzajúcich sa s tromi manželkami a všetky vyzerali nešťastne. "So zvieratami, ženami, prisťahovalcami a všetkými ostatnými okrem bohatých mužov sa zaobchádzalo ako s predmetmi. Doslova peklo,“ uviedla. Jej príspevok vyvolal rozporuplné názory a jeden z používateľov sociálnej siete sa opýtal: „Čo si myslíte o tejto prezentácii? Sťažujú sa na to len ľudia zo Západu, najlepšia časť Dubaja je jeho bezpečnosť, môžete to isté povedať o Európe/Amerike?“ Druhý napísal: „Keď človek povie, že Dubaj je úžasný, veľa to o ňom prezradí.“ Tretí sa pridal: „Toto je možno najlepšie video o Dubaji, aké som kedy videl.“ Štvrtý sa čudoval: „O akom Dubaji to hovoríte, je to doslova najbezpečnejšia krajina na svete. Môžem nechať svoje auto odomknuté s taškou na streche, ísť si po svojom a o niekoľko hodín neskôr tam stále je.“

(Zdroj: Getty Images)

Napriek tomu Anna odpovedala: „Okrem toho, ako žene vám radia, aby ste nikdy nepodávali žalobu, ak vás muž sexuálne napadne, pretože podľa ich zákonov môžete skončiť obvinená.“ Jeden z komentujúcich pokračoval: „Som veľmi rád, že to o Dubaji hovorí viac ľudí. Za peniaze si nemožno kúpiť základnú ľudskosť." Ďalší pripomenul: „Zvyčajne som človek, ktorý vidí v živote pozitívne veci, je šťastný a miluje každú jeho časť, avšak pobyt v Dubaji má veľký vplyv na moje duševné zdravie, nad všetkým premýšľam, ľudia tu nie sú empatickí, mám pocit, že som obklopený robotmi.“

Neexistujúce ľudské práva

Dubaj získal povesť kontroverzného mesta kvôli porušovaniu ľudských práv v minulosti, vrátane pracovného vykorisťovania migrujúcich robotníkov, ktorí často čelia zlým životným podmienkam a nízkym mzdám, ako aj prísnym zákonom obmedzujúcim slobodu prejavu a práva LGBTQ+. Napriek týmto problémom zostáva obľúbenou destináciou pre turistov a cudzincov, ktorých láka luxusný životný štýl, moderná architektúra a prostredie bez daní. Globálna príťažlivosť mesta stále rastie, aj keď kritika dodržiavania ľudských práv v krajine pretrváva. „Spojené arabské emiráty patria medzi najhoršie krajiny z hľadiska ľudských práv,“ uviedol Chálid Ibrahim, výkonný riaditeľ Centra pre ľudské práva v Perzskom zálive (GC4HR), pre portál Bored Panda.

(Zdroj: Getty Images)

Podelil sa aj o svoje skúsenosti: „V krajine nie je ani jeden obhajca ľudských práv. Posledným bol môj kolega, člen správnej rady GCHR, Ahmed Mansoor, ktorý bol 20. marca 2017 odsúdený na 10 rokov väzenia a doteraz je umiestnený na samotke.“ Obhajca ľudských práv uzavrel: „Súhlasím s tým, čo povedala Anna, pokiaľ ide o masívne porušovanie ľudských práv, vrátane práv žien.“ Na rodové násilie a nebezpečenstvo, ktoré prichádza so snahou obhajovať obete, poukazuje aj organizácia Human Rights Watch. V SAE hrozí obetiam znásilnenia obvinenie z „nedovoleného sexu“, čo môže viesť k odňatiu slobody alebo bičovaniu.

Z obete agresor

Dôkazom je prípad ženy z roku 2010, ktorá bola odsúdená na trest odňatia slobody po tom, ako nahlásila hromadné znásilnenie. „Napriek niektorým právnym reformám sú miestne zákony stále diskriminačné voči ženám, najmä v oblastiach, ako je osobné postavenie a domáce násilie, v dôsledku čoho mnohé z nich nemajú primeranú právnu ochranu ani možnosť odvolania sa,“ uviedla organizácia v roku 2021. V nedávnom rodovo nevyváženom prípade bola v Dubaji zadržaná letuška SAE Tori Toweyová z Írska, ktorá bola obvinená z pokusu o ukončenie svojho života v súvislosti s pretrvávajúcim domácim násilím, informoval portál Irish Examiner.

The idea that any woman would be driven to such levels of despair as to consider taking her own life is too horrific for words. That she then might be jailed for such a thing would leave most people slackjawed, but that is the law in Dubai.

Tori Towey (28) from Roscommon, who… pic.twitter.com/bFrnZMWJrA — Edward White (@Editorialz) July 9, 2024

Po hospitalizácii s rozsiahlymi zraneniami po údajnom útoku zo strany manžela jej zničili pas a bol na ňu uvalený zákaz cestovania. Írka sa údajne viackrát obrátila na úrady so žiadosťou o ochranu, ale bezvýsledne. Po jednom obzvlášť krutom útoku utiekla táto dvadsaťosemročná žena na poschodie a pokúsila sa o samovraždu. Následne bola zadržaná bez toho, aby jej bolo oznámené, prečo bola zatknutá a z čoho je obvinená. Keďže sa v jej tele našlo malé množstvo alkoholu, údajne ju obvinili zo zneužívania alkoholu a okrem toho aj z pokusu o samovraždu.