Vedci našli v ľudskom tele viac ako 3600 chemikálií: Neuveríte, v čom sa nachádzajú! Určite to máte doma aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výsledky spomínaného výskumu, ktoré boli publikované v časopise Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, odhaľujú, že hoci niektoré chemikálie sú dobre známe, iné zostávajú do značnej miery nepreskúmané. Vedúca autorka štúdie, Birgit Geuekeová zo švajčiarskej nadácie Food Packaging Forum Foundation, vyjadrila znepokojenie nad objavom a uviedla, že približne 100 z týchto prehliadaných chemikálií má veľký význam pre ľudské zdravie, informuje portál Science Alert. Chemikálie ako PFAS a bisfenol A sa našli v ľudskom tele a odborníci pracujú na tom, aby boli klasifikované ako zakázané. Geuekeová však zdôraznila potrebu ďalšieho výskumu a poznamenala, že neexistujú takmer žiadne dôkazy o účinkoch iných chemikálií na zdravie.

(Zdroj: Getty Images)

Geuekeová tiež upozornila, že hoci štúdia ukazuje, že tieto chemikálie sú prítomné v ľudskom tele, nemôže definitívne dokázať, že pochádzajú len z obalov potravín, keďže sú možné aj iné zdroje expozície. Výskum zahŕňal analýzu databáz, ktoré sledujú chemikálie v ľudských vzorkách. Tím očakával, že nájde niekoľko stoviek chemikálií, no namiesto toho ich identifikoval až 3601, čo predstavuje štvrtinu všetkých známych chemikálií, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Tieto chemikálie môžu migrovať z obalových materiálov, ako je plast, papier a kov, ako aj z iných častí procesu výroby potravín, ako sú dopravné pásy a kuchynské náčinie.

Medzi chemikálie, ktoré vyvolávajú veľké obavy, patria PFAS – nazývané aj „večné chemikálie“, ktoré sú spájané s rôznymi zdravotnými problémami – bisfenol A či hormonálny disruptor, ktorý bol v mnohých krajinách zakázaný v dojčenských fľašiach. Odborníci odhalili aj ftaláty, ktoré sú spájané s neplodnosťou. Duane Mellor z Aston University, ktorý sa na výskume nezúčastnil, uviedol, že nová štúdia je veľmi dôležitá. Podľa jeho slov by verejnosť mala požadovať lepšie informácie od výrobcov potravín a minimalizovať zbytočné vystavovanie sa chemikáliám prostredníctvom ich uvedených možných zdrojov. Európska únia smeruje k zákazu PFAS v obaloch potravín a plánuje zaviesť podobný zákaz na bisfenol A do konca roku 2024.