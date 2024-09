Prekvapivý výsledok prieskumu: TOTO je podľa žien ideálna veľkosť mužského penisu! Páni, čítajte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nedávny prieskum spoločnosti ZipHealth medzi 800 heterosexuálnymi ženami odhalil preferovanú veľkosť mužského penisu. Väčšina žien uviedla ako ideálnu dĺžku 14 centimetrov a hrúbku 11 centimetrov. Tieto miery nie sú ďaleko od veľkosti priemerného penisu, čo znamená, že väčšina mužov sa nemá čoho obávať. Nedávna správa totiž odhalila, že priemerná dĺžka penisu je 13 centimetrov, zatiaľ čo priemerný obvod je 11 centimetrov.

(Zdroj: Getty Images)

Ukázalo sa však, že oveľa väčšie očakávania od svojho prirodzenia majú samotní muži. Spoločnosti totiž požiadala 100 mužov, aby odhalili ideálnu veľkosť penisu. Ukázalo sa, že podľa mužskej predstavy by mal mať ideálny penis 16,5 centimetrov na dĺžku a 14 centimetrov v obvode. Minulý rok doktorka Jen Caudleová publikovala na TikToku video, v ktorom hovorila o nerealistických predstáv týkajúcich sa mužského prirodzenia a odhalila aj dôvody, prečo je to tak.

„Jedným dôvodom je to, že väčšina ľudí si myslí, že priemerný penis je oveľa dlhší a väčší, ako je to v skutočnosti,“ prezradila. „Po druhé, existuje veľký spoločenský tlak na to, aby sme nejako vyzerali. Platí to pre mužov aj ženy a ja toho nie som fanúšičkou,“ uviedla ďalej. Následne sa podelili o to, že priemerná dĺžka ochabnutého penisu je 9 centimetrov a pri erekcii 13 centimetrov. „Vedeli ste to? V skutočnosti je penis kratší, než si mnohí predstavujú,“ dodala odborníčka.