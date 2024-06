Muž vo vlaku pobúril cestujúcich svojou netradičnou desiatou: Nechutné, veď pozrite! Okamžite by vás naplo

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Na fotografii zverejnenej na Reddite je vidieť muža, ktorý v jednej ruke drží kus mäsa a v druhej telefón. Pritom si nonšalantne sedí na sedadle a opiera sa o bosú nohu. Zmätená žena, ktorá sa podelila o svoje hrôzostrašné stretnutie na sociálnej sieti, napísala: „Tento muž jedol surové mleté hovädzie mäso vo vlaku a snažil sa o to, aby si chlap vedľa neho odhryzol tiež.“ Pridala ďalšie groteskné detaily a pokračovala: „Tento chlapík sa dal do rozhovoru s druhým mužom v obleku. Žiadal ho, aby si odhryzol. Chlap v obleku sa tým všetkým len bavil. Neodhrýzol si ani sústo, aj keď sa ho chlapík opýtal asi štyrikrát.“

Táto šokujúca udalosť vyvolala znechutené reakcie ďalších používateľov Redditu, pričom jeden z nich napísal: „Chcel by som vedieť, akú má tento človek povesť. Aká bola jeho výchova, aby robil takéto veci a správal sa takto na verejnom mieste. V súkromí svojho domova môže zjesť čokoľvek, ale vo vlaku?“ Ďalší si vzal na mušku bezpečnosť potravín a vybuchol: „Jesť surové mäso je jedna vec, ale mleté mäso je doslova najhorší druh mäsa, ktorý môžete jesť surový. Celé bolo vystavené potenciálnym mikroorganizmom prenášaným potravinami, zvnútra aj zvonku a všetko sa do neho zamiešalo.“ Tretí uviedol: „Je to hrozný spôsob správania dospelého muža. A pozrite sa, ako sedí.“

Iní však naznačovali, že zvláštny stravovací návyk je inde celkom štandardný. Istý americký používateľ Redditu sa ozval so slovami: „Surové hovädzie mäso s cibuľou podávané na ražnom chlebe si môžete kúpiť u Joeyho Gerrarda za 14,95 dolára (13,82 eur) v Greenfielde vo Wisconsine, na predmestí Milwaukee. Je to naozaj veľmi dobré.“ Druhý dodal: „Viem, že veľa ľudí francúzsko-kanadského pôvodu jedáva tatársky biftek... čo je v podstate okorenené surové mleté hovädzie mäso so surovým vajcom." Tretí sa pridal a prezradil, že pochúťka so surovým mletým mäsom sa preslávila aj v Čile. Britská Národná zdravotnícka služba však varuje, že konzumácia surového mäsa môže spôsobiť toxoplazmózu, ale aj zmätenosť, rozmazané videnie, nejasnú reč a neistú chôdzu.