Rodina prišla o strechu nad hlavou: Za všetko mohol požiar obľúbeného spotrebiča! Toto NIKDY nerobte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KANSAS – Veľa ľudí má po večeri svoju rutinu, kedy naložia plnú umývačku riadu a spustia ju na noc. Jedna žena však tvrdí, že si tým môžete poriadne uškodiť. A má na to dobrý dôvod – kvôli umývačke riadu totiž prišla o strechu nad hlavou.

Dvadsaťdeväťročná Simone Andersonová z amerického Kansasu povedala, že každý večer vykonávala zdanlivo bezpečnú rutinu a do umývačky nakladala špinavý riad, ktorý sa jej nahromadil doma počas dňa. V dome žije spolu s manželom Paulom a dvomi deťmi, štvorročnou Nolou a ročným synom Anselom. Jedného dňa ale umývačka riadu začala horieť. „Zaspala som a zrazu nás zobudili detektory dymu. Môj manžel zbehol dole a zistil, že nám horí celá kuchyňa. Vedľa umývačky šľahali obrovské plamene. Manžel sa potom ponáhľal zachrániť mňa aj naše deti. Náš dom sa do niekoľkých minút naplnil dymom,“ spomína Andersonová, informuje denník New York Post.

#smokedetector #housefire ♬ house song - searows @simonepatrice_ We are devastated. Please pray for my family. Check your smoke detectors. Don’t run appliances at night. It’s not worth the risk. If you could just watch this video all the way through it is so helpful to me and if you feel led to help in any way my venmo is in my bio🤍 #firesafety

Ich susedia zavolala hasičov, ktorí po vyšetrení incidentu Andersonovcom povedali, že došlo k poruche hlboko v umývačke riadu, ktorá spôsobila mohutný požiar. „Náš dom bol úplne neobývateľný. Kuchyňa sa bude musieť vytrhnúť. Každý štvorcový centimeter celého nášho domu je pokrytý sadzou. Sme ale radi, že sme si našli náhradné ubytovanie a že tu dnes môžeme byť živí a zdraví. Mrzí ma len jedno, že sa to stalo presne v deň narodenín našej dcéry, ktorá tiež prišla o všetko,“ povedala Andersonová. Po prieskume a rozhovore s hasičmi sa dozvedela, že takéto ničivé požiare spôsobené spotrebičmi sú oveľa častejšie, ako sa môže zdať.

Ryan Gregor, hlavný elektrikár spoločnosti RCG Electrical, pre portál Newsweek uviedol, že na vlastné oči videl potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu číhať v našich domácnostiach. „K týmto rizikám môžu prispieť faktory, ako vek spotrebiča, jeho stav a celkový elektrický systém,“ povedal. „Nezabúdajte, že umývačky riadu, ako každý spotrebič, majú svoju životnosť. Pravidelné kontroly a údržba sú nevyhnutné. Odporúčam pravidelné kontroly spotrebiča, správne vetranie a vyhýbanie sa preťažovaniu elektrických obvodov. Detektory dymu sú nevyhnutnosťou v prípade núdze,“ dodal.

Americký protipožiarny úrad preto odporúča zapájať hlavné spotrebiče priamo do zásuvky – nie do napájacej lišty alebo predlžovačky – ako aj vymieňať káble alebo spotrebiče, ktoré majú opotrebované šnúry a držať horľavé látky mimo žiaroviek, svietidiel a lámp. „Neverila som, že by sa nám niečo také mohlo stať. Odkazujem ostatným, aby nespúšťali spotrebiče v noci alebo keď nie sú doma, pretože sa môže stať, že dôjde k požiaru,“ dodala Andersonová.