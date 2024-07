Rodinný dom razom zachvátil požiar: Bezpečnostná kamera zachytila vinníka! Budete v šoku, veď to je...

(Zdroj: YouTube/9news)

Podľa televíznej stanice Fox Carolina okolo 4:45 miestneho času prišiel hasičský zbor Colorado Springs na adresu v juhovýchodnej štvrti Colorado Springs. Po príchode na miesto sa hasičom podarilo uhasiť požiar, ktorý sa nachádzal v kuchynskej časti domu. Podľa stránky na portáli GoFundMe, ktorú založila Kim Smithová – matka ženy, v ktorej dome horelo – je celé poschodie domu neobývateľné. „Dom mojej dcéry zachvátil minulú noc požiar a stratili dosť veľa. Ich oblečenie a predmety v ich dome boli zničené v dôsledku poškodenia dymom. Celé poschodie je teraz neobývateľné,“ uviedla matka na stránke.

Po uhasení požiaru sa rodina pozrela na záznam bezpečnostnej kamery v dome. Keď zistili, kto požiar spôsobili, zostali v šoku. Na záberoch je vidno obývaciu izbu, jedáleň a časť kuchynského priestoru. V pravom rohu je vidieť psa, ako vyskakuje na pult v kuchyni, hneď vedľa sporáka. Keď skočil späť dole, pravdepodobne omylom zapol sporák. Oheň rýchlo zachváti tašku, ktorá bola položená blízko sporáku a krátko nato dym zaplní celú miestnosť. Na záberoch vidno plamene siahajúce až po strop.

Mnoho komentujúcich sa zhodlo na tom, že v skutočnosti to nie je vina psa, ale jeho majiteľov, ktorí v blízkosti sporáku nechali kopec horľavých predmetov. „Kto nechal na sporáku kopu horľavých vecí? Sú na tejto planéte noví?“ uviedol jeden z komentujúcich. „Neobviňujte psa. To vy ste nechali na sporáku horľavé veci,“ pridal sa ďalší. „Preto nemám psa. Na minútu sa otočíte chrbtom a on podpáli dom,“ dodal tretí.