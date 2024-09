Lekár jedinou FOTO demonštroval, čo sa stane, ak zjete TAKTO pripravené mäso: Následky sú naozaj nechutné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Táto znepokojujúca diagnóza je dôsledkom parazitózy nazývanej cysticerkóza – infekcie spôsobenej larvami parazita Taenia solium, ktorý je mimo lekárskej komunity známy aj ako pásomnica bravčová. „K cysticerkóze dochádza vtedy, keď larvy pásomnice infikujú ľudské tkanivá. Ľudia sa ňou nakazia, ak zjedia cystu, ktorá sa nachádza v nedostatočne tepelne upravenom bravčovom mäse,“ uviedol Ghali v príspevku na sociálnej sieti X. Larvy sa potom vyliahnu, preniknú cez črevnú stenu a vniknú do krvného obehu. Voľne sa rozšíria po celom ľudskom tele a vytvoria tvrdú kalcifikovanú cystu vo svaloch alebo v mozgu, ktorá môže byť na pocit ako hrčka pod kožou. Podľa CT vyšetrenia sa budú javiť ako malé biele škvrnky, ktoré pripomínajú ryžové zrnká.

Here’s one of the craziest CT scans I’ve ever seen



What’s the diagnosis? pic.twitter.com/DSJmPfCy9L — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) August 25, 2024

Hoci môže byť celá táto prognóza znepokojujúca, zápalová reakcia hostiteľa zvyčajne končí zničením cýst. Ghali ale varoval, že ak larvy preniknú do mozgu a vytvoria cysty v mozgovom tkanive, ľudia môžu čeliť vážnym následkom. „Tento špecifický stav je známy ako neurocysticerkóza. Môže viesť k bolestiam hlavy, zmätenosti, záchvatom a iným vážnym neurologickým problémom,“ upozornil. Pásomnica Taenia solium sa do ľudského tela dostáva konzumáciou vajíčok. Z týchto vajíčok sa potom v črevách človeka môže vyvinúť dospelá pásomnica, a to môže trvať približne 5 až 12 týždňov. Nevyúsťuje však priamo do cysticerkózy. Cysticerkóza sa prejavuje vtedy, keď infikovaní ľudia prenášajú vajíčka pásomnice na ostatných prostredníctvom svojich výkalov.

„Je veľmi dôležité si uvedomiť, že až po požití týchto vajíčok prostredníctvom fekálno-orálneho prenosu sa môže vyvinúť klinický syndróm známy ako cysticerkóza,“ napísal Ghali. Nakazia sa ňou najmä infikovaní ľudia, ktorí si pri používaní toalety poriadne neumývajú ruky. Vajíčka sa môžu preniesť aj cez vodu kontaminovanú výkalmi. Hoci prognóza cysticerkózy je vo všeobecnosti dobrá a dá sa liečiť antiparazitárnou liečbou, steroidmi, antiepileptikami (neurocysticerkóza) a chirurgickým odstránením, v niektorých prípadoch môže byť smrteľná. „Odhaduje sa, že každý rok sa nakazí približne 50 miliónov ľudí na celom svete, čo má za následok 50 000 úmrtí,“ povedal Ghali.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je ročne podozrivých z nákazy Taenia solium približne 2,8 milióna ľudí, najčastejšie v krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ako Ázia, Južná Amerika a východná Európa. Celkový počet ľudí trpiacich neurocysticerkózou (NCC) vrátane symptomatických a asymptomatických prípadov sa odhaduje na 2,56 až 8,30 milióna ročne. „Vo vysoko rizikových komunitách môže byť spojená až so 70 percentami prípadov epilepsie,“ uvádza WHO.