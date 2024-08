Bývalá pracovníčka NASA odhalila znepokojivý fakt o vesmíre: Ľudia kvôli tomu zažívajú existenčnú krízu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mnoho ľudí vie, že vesmír je taký obrovský, že jeho veľkosť nemožno skutočne pochopiť. Astrofyzici sa zhodujú, že vzdialenosť od Zeme k okraju pozorovateľného vesmíru je asi 46,5 miliardy svetelných rokov, a to v akomkoľvek smere. Pozorovateľný vesmír je teda guľa s priemerom asi 93 miliárd svetelných rokov. Cesta rýchlosťou svetla na okraj známeho vesmíru by tak trvala 25 tisíc rokov. Ak sa chcete dostať z jedného konca na druhý rýchlosťou sto kilometrov za hodinu, denník New York Times odhaduje, že vám to bude trvať 480 000 000 000 000 000 rokov.

(Zdroj: Getty Images)

Niet pochýb o tom, že vesmír je obrovský. Je teda pochopiteľné, prečo reči o nekonečnej rozlohe vesmíru ľudí často vystrašia. Koniec koncov, je dosť ťažké predstaviť si život mimo planéty Zem, nehovoriac o veľkosti vesmíru. Nie je teda žiadnym prekvapením, že video, ktoré na TikToku zdieľala odborníčka na vesmírnu komunikáciu a bývalá pracovníčka NASA Alexandra Dotenová, zanechalo ľudí na pokraji existenčnej krízy. „Premýšľajte o tom, keď sa pozriete na nočnú oblohu a uvidíte tisíce hviezd. To, čo nevidíte, sú ich planéty,“ povedala. Dotenová potom vysvetlila, že každá hviezda, ktorá bola kedy objavená, má planétu a dodala, že priemer je približne jedna až dve planéty na hviezdu.

Napokon uviedla, že v okruhu 50 svetelných rokov od Zeme je asi 1500 planét. „Niektoré hviezdy môžu mať až 10 planét, takže ich môže byť viac,“ dodala. Dotenová vysvetlila, že nie je možné kráčať po každej planéte, pretože niekoľko z nich sú plynní obri ako Jupiter, avšak NASA odhadla, že existuje viac ako 10 miliárd pozemských planét, po ktorých by sme mohli chodiť, a to len v našej vlastnej galaxii. „Takže keď sa pozriete na nočnú oblohu, nevidíte len hviezdy, ale miliardy planét, ktoré by okolo nich mohli obiehať a potenciálne by na nich mohol byť aj život. A to je len v našej galaxii,“ uzavrela Dotenová.

Video mnohých divákov inšpirovalo k zamysleniu o živote a o tom, či život existuje aj niekde inde, ako na planéte Zem. „Vieme, že vo vesmíre je život. My sme toho dôkazom,“ napísal jeden z komentujúcich. „Toto si ani neviem predstaviť,“ uviedol ďalší. Niekoľko ďalších priznalo, že kvôli tomuto videu momentálne zažívajú existenčnú krízu. „Stále som tu, stále platím dane,“ zavtipkoval iný komentujúci. „A ja pracujem 40 hodín týždenne,“ pridal sa ďalší.