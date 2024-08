Česi dali za dovolenku na Istrii vyše tritisíc eur, odchádzali naštvaní: Keby vedeli TOTO, ani tam nechodia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ISTRIA – Česká rodinka sa vybrala na dovolenku do chorvátskej Istrie. Po príchode sa im však naskytol nepekný pohľad na tamojšie more. Keď vyšli z vody, čakalo ich ešte väčšie prekvapenie. Dovolenka, za ktorú zaplatili v prepočte asi 3 200 eur, nedopadla vôbec tak, ako si predstavovali.

Pán Ivo sa na dovolenku spolu so svojou rodinou veľmi tešil. Ako ale prezradil pre český portál TN.cz, už prvý pohľad na more ich zarazil. Bolo totiž plné rias a slizu. „Väčšina Istrie na západnej strane je zarastená riasami aj na šírom mori, kde síce nie je sliz na hladine, ale pod ňou,“ povedal. Na prvý pohľad sa tak voda zdá čistá, no keď sa pozriete kolmo dole, zbadáte riasy siahajúce do hĺbky až dvoch metrov. „Keď človek vylezie z vody, je pokrytý mazľavým slizom, ktorý po zaschnutí lepí, ako keby ste na sebe mali uschnuté lepidlo,“ dodal sklamaný Čech.

(Zdroj: Getty Images)

To je dôvod, prečo sú turisti odkázaní na bazény. Tie sa však nenachádzajú vo všetkých ubytovaniach a mnoho z dostupných bazénov je preplnených turistami. „O šiestej ráno už nemáte žiadne voľné ležadlo a v bazéne je hlava na hlave,“ priblížil Ivo. Týždenná dovolenka ich vyšla na 80 000 českých korún, čo je v prepočte asi 3 200 eur. Stav mora ich však sklamal. „Požičali sme si loď, že na mori to bude lepšie, ale nie je. Ten sliz je tam iba zákernejšie schovaný v hlbine,“ dodal. Napokon sa im podarilo nájsť miesto, kde bola čistá voda na kúpanie – museli však prejsť 30 kilometrov pobrežia. Ivo napokon dodal, že keby o situácii vedel, na Istriu by určite nešiel.

Na problém ešte v júli upozornil portál Essanews, podľa ktorého nečistoty z vody zostávajú na plavkách a ťažko sa odstraňujú. Vedci tvrdia, že ide o prirodzený jav spôsobený masívnym rastom mikroskopických, neviditeľných organizmov. Inžinierka Dolores Grilec na webovej stránke Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia uviedla, že tento jav sa vyskytuje, keď sú prítomné vhodné poveternostné podmienky, ako je vyššia teplota morskej vody, zvýšené jarné zrážky a väčší prísun dusíka a fosforu, ktoré sú potravou pre fytoplanktón.