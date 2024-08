VIDEO Kamera v dome zachytila hrôzostrašný moment: Pes rozhrýzol nabíjačku, izbu razom zachvátili plamene!

(Zdroj: Facebook/Tulsa Fire Department)

Dôstojník hasičského zboru Andy Little vo videu, ktoré hasičské oddelenie publikovalo na Facebooku, povedal: „Chcem vás upozorniť na kritický problém, ktorý sa týka hasičských zborov v USA. Lítium-iónové batérie sú známe tým, že v kompaktnom priestore uchovávajú značné množstvo energie. Keď sa však táto energia nekontrolovane uvoľňuje, môže vytvárať teplo, horľavé a toxické plyny a dokonca môže viesť k výbuchu." Upozornil, že požiar môže vzniknúť ak dôjde k poškodeniu batérie, nadmerného nabíjania alebo vystavenia batérie teplu.

Potom ukázal video, na ktorom pes žuje batériu a keď ju pustí, začne z nej striekať tekutina, ktorá zapáli vankúš. Ten sa potom rozhorel ešte viac, až zachvátil celú miestnosť. Little varoval majiteľov, aby prijali preventívne opatrenia na zabránenie vzniku takýchto požiarov a pokračoval: „Mnohí jednotlivci majú tieto nabíjačky vo svojich domovoch kvôli pohodliu, pričom si neuvedomujú potenciálne nebezpečenstvo, ktoré predstavujú. Pri používaní lítium-iónových batérií je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcu, používať len schválené nabíjačky a skladovať ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.“

Miestnosť bola nakoniec zničená a na jej uhasenie museli byť privolaní hasiči. Ale našťastie, najmä pre všetkých majiteľov psov, ktorí toto čítajú, sa všetkým psom podarilo bezpečne opustiť dom bez akýchkoľvek zranení. Little však uviedol, že táto situácia mohla mať úplne iný koniec, ak by sa psom nepodarilo vyjsť cez svoje psie dvierka alebo ak by rodina spala na poschodí a o požiari by nevedela.