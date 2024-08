Mladík sa nechal pohrýzť čiernou vdovou, aby vyvrátil známy mýtus: Toto nasledovalo po pár hodinách!

(Zdroj: YouTube/JacksWorldofWildlife/Getty Images)

Hoci má čierna vdova hrozivú povesť, len malá časť uštipnutých ľudí v skutočnosti zomiera priamo na následky uhryznutia. Podľa spoločnosti Adam's Pests zomierajú na uhryznutie pavúkom čiernou vdovou len štyria z ôsmich ľudí ročne. V ohrození sú väčšinou ľudia, ktorí už majú oslabenú imunitu alebo alergickú reakciu na jed. Ak sa ale riadite heslom, čo vás nezabije, to vás posilní, v prípade čiernej vdovy by ste s tým mali prestať. Je síce nepravdepodobné, že by vás zabil, ale jed čiernej vdovy vám môže spôsobiť obrovské bolesti a nepohodlie, vrátane bolesti v dolnej časti chrbta, ktorú Jack opísal ako najbolestivejšiu, akú kedy zažil.

Jack uviedol, že po uštipnutí uplynuli takmer dva týždne, kým sa znovu začal cítiť normálne. Napriek tomu, že ho to veľmi bolelo, natočil video, aby ukázal, že hoci s čiernymi vdovami rozhodne netreba žartovať, nie sú rozsudkom smrti, ako naznačuje ich povesť. Povedal: „V podstate, uhryznutie je strašné, bolí, ale nezabije vás.“ Pokračoval. „Opäť platí, že tieto pavúky veľmi nerady hryzú. Jediný spôsob, ako vás čierna vdova reálne uhryzne, je, že si ju prichytíte na kožu. Ak si teda nechávate topánky vonku, skontrolujte si ich. Ak nechávate v garáži veci, ktoré si obliekate, skontrolujte ich predtým, ako si ich oblečiete. Tieto pavúky nie sú agresívne.“

To však neznamená, že neexistujú pavúky, ktorým by ste sa mali za každú cenu vyhnúť. Brazílsky pavúk túlavý má veľmi silný jed, ktorý môže byť ľahko smrteľný, ale našťastie existuje účinný protijed. Ďalším pavúkom, ktorému by ste sa mali za každú cenu vyhnúť, je pavúk Funnelweb, ktorý pochádza z Austrálie. Jeho uhryznutie by mohlo zabiť zdravého dospelého človeka do troch dní, ak sa nelieči, ale našťastie, aj na tento druh existuje protijed.