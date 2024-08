Manželský pár šokoval účet z plážového klubu na Ibize: Vyše 400 eur za toto?! Veď aj letenky boli lacnejšie

(Zdroj: Instagram/ilmioviaggioanapoli_official)

Federica a Giuseppe, ktorí na sociálnych sieťach vystupujú pod menom My Trip to Naples (@ilmioviaggioanapoli), boli po obdržaní účtenky v luxusnom plážovom klube Cala Bassa na pláži Sant Josep nepríjemne ohromení. Ich účet presiahol 400 eur, pričom samotné ležadlá stáli 40 eur, za šampanské zaplatili neuveriteľných 160 eur a za gurmánske občerstvenie ďalších 200 eur, informuje denník Mirror. Obzvlášť drahými položkami bol najmä tradičný španielsky pokrm paella s morskými plodmi a iberská šunka. Video talianskych influencerov na TikToku v ktorom ukazujú, začo všetko minuli peniaze, sa odvtedy stalo virálnym a nazbieralo 723 000 pozretí.

Napriek ich zhovievavosti boli manželia zaskočení celkovými nákladmi. Giuseppe na konci videa povedal: „Niečo tu nie je v poriadku, pretože som zaplatil viac za to, aby som tu mohol stráviť niekoľko hodín, ako za let na ostrov.“ Sekciu komentárov zaplavili používatelia, ktorí sa podelili o svoj údiv nad cenami. Jeden divákov videa vyjadril ľútosť: „Prehnané ceny sú všade, cestovanie je teraz luxus." Ďalší uviedol: „Vďaka, teraz už viem, kam neísť.“ Tretí používateľ TikToku napísal: „Na rovnakom mieste by ste pred 10 rokmi nezaplatili viac ako 50 eur.“

Štvrtý z nich prezradil, že zrušil plánovanú návštevu pláže, a napísal: „Mal som rezervované miesto, ale odišiel som! Obscénne! Ak chcete ležadlá so slnečníkom a ak sa chcete ísť okúpať, musíte pošliapať aspoň 100 ľudí!“ Niektorí však upozornili, že na Ibize si môžete užiť deň na pláži bez toho, aby ste museli míňať veľa peňazí. Jeden z nich prezradil: „Pre tých, ktorí sa sťažujú: nie je povinné míňať peniaze za ležadlá a slnečník. Bol som na tej istej pláži, na pravej strane s uterákom na piesku.“