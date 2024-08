VIDEO Zamestnanec populárnej reštaurácie pobúril ľudí: Pozrite, ako pripravuje jedlo! Veď to je šialené

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CHICAGO – Mnoho používateľov sociálnych sietí sa zaprisahalo, že už nikdy nepôjdu do obľúbeného reťazca so sendvičmi. Dôvodom je video, ktoré sa nedávno objavilo na TikToku. Zachytáva totiž nehygienické správanie jedného zo zamestnancov.

Na záberoch vidno zamestnanca v sendvičovej predajni Subway v Chicagu, ako sedí na pulte, kde sa bežne pripravuje jedno a nohy má pokrčené v tureckom sede. Ako dokazuje video, má bosé chodidlá. Zákazníci, ktorí čakali na objednávku, na mieste vyjadrili svoje znechutenie, zatiaľ čo chlapík v zelenej košeli sedel na pulte a pripravoval sendvič. Jeho ďalší kolegovia, očividne neznepokojení, pokračovali vo svojej práci.

Vo videu sa jedna zákazníčka spýtala: „Je to hygienické?“ Ako je uvedené v popise videa, zamestnanci v správaní svojho kolegu nevideli problém ani vtedy, keď ich na to upozornili. „Už nikdy nejedzte v metre,“ dodáva popis. Ľudia sa nahrnuli do sekcie komentárov, aby sa podelili o svoje dojmy. „Sakra, ľudia stále objednávajú, aj keď to vidia,“ uviedol jeden z komentujúcich.

Iní boli prekvapení, že ľudia stále čakali na objednávku po tom, čo videli mužove špinavé končatiny. „To, že ľudia stále čakajú na sendvič, je šialené,“ napísal druhý. „To je šialene nechutné! Nič by som si neobjednal,“ uviedol tretí komentujúci. „Ako to, že nikto nič nehovorí? Ľudia sú ignoranti, len sa pozerajú a nepovedia ani ň,“ dodal iný používateľ sociálnej siete.