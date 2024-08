Taxikár na Hvare oklamal turistku: Za sedem minút jazdy si vypýtal... Veď to je choré! A čo prišlo potom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovanú turistku rozčúlila nečestnosť taxikára, ktorý ju presviedčal, že z jej ubytovania sa do prístavu Vira dá prepraviť výhradne taxíkom. Po príchode na miesto ale zistila, že v skutočnosti išlo o klamstvo. Okrem toho prišla o nemalú sumu peňazí. „Dnes ma podviedol taxikár, ktorý mi účtoval 34 eur za odjazdenie 3,8 kilometrov (30 eur za jazdu a 4 eurá za batoh a tašku). Jazda bola zo stanovišťa taxíkov do katamaránu v prístave Vira,“ uviedla turistka pre portál Morski.hr.

(Zdroj: Getty Images)

To, čo neskôr zistila, ju však šokovalo. Ukázalo sa, že do prístavu Vira jazdí zadarmo autobus, ktorý je zahrnutý v cene lístka na katamarán. „Okrem toho, taxík a autobusová zastávka sú len 10 metrov od hotela a čaká na vás autobus, ktorý vás odvezie do prístavu Vira zadarmo,“ dodala turistka.

O tom jej však taxikár nepovedal. Pravdu sa dozvedela až na katamaráne. „Samozrejme, že sa človek po niečom takomto cíti byť okradnutý a podvedený,“ prezradila ďalej. Vydieranie a podvádzanie turistov by sa tak mohlo na budúci rok dostať do oficiálnej turistickej ponuky.