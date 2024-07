VIDEO Dráma na palube lietadla: Cestujúca zaútočila na stevarda! Odhrýzla mu... A čo nasledovalo potom

(Zdroj: YouTube/TMZ)

Rozzúrenú pasažierku zadržalo niekoľko letušiek a cestujúcich, keď minulý týždeň v utorok počas letu 762 spoločnosti United Airlines z Miami do Newarku zasadila niekoľko úderov ľudom na palube a pľula na nich. Počas potýčky sa žena zahryzla do stevardovej košele a zubami z nej vytrhla kus látky. Video z tohto incidentu obletelo internet. Po tom, čo posádka a cestujúci ženu zadržali, bola odvedená do uličky k inému sedadlu. „Ľudia ma nahrávajú,“ hovorí. „Nikdy neleťte touto prekliatou leteckou spoločnosťou United Airline. Títo ľudia majú otrasný prístup a nerobia si svoju prácu.“

Rozzúrená pasažierka obrátila svoju pozornosť na ženu za kamerou a pustila sa do nej popri tom, ako pokračovala vo svojej reči. „Stará pani, s kým sa to rozprávaš. Vráť sa do toho prekliateho Ruska,“ kričala cestujúca. Let, ktorý odštartoval z medzinárodného letiska v Miami o 17:38, zmenil podľa portálu FlightAware asi po hodine letu kurz a pristál na medzinárodnom letisku v Orlande o 19:13. Po pristátí lietadla polícia vyviedla pasažierku, ktorá naďalej z plných pľúc vykrikovala vulgarizmy, zatiaľ čo ostatní cestujúci odmenili strážcov zákona potleskom.

Pasažieri sa však kvôli nepríjemnému incidentu museli premiestniť do iného lietadla, čo let ešte viac zdržalo. Lietadlo sa vrátilo do vzduchu až o 21:19, teda o tri a pol hodiny neskôr, a pristálo v Newarku krátko po polnoci v stredu ráno. Príčinou nečakaného pristátia bol okrem incidentu s pasažierkou aj problém s toaletou. „Slovne a potom aj fyzicky napadla rodinu v zadnej časti lietadla,“ povedal jeden z cestujúcich pre denník Daily Mail. „Deti kričali – nie však tak hlasno ako ona. Pamätám si, ako som sa takto správal vo veku dvoch alebo troch rokov, keď som nedostal zmrzlinu,“ dodal muž.